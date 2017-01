Temporal en Jujuy: Perassi repudió la venta de productos con sobreprecios en las zonas afectadas

Jujuy al día® – Tras las múltiples denuncias realizadas por nuestros lectores sobre los precios exorbitantes que algunos comerciantes de la Quebrada venden productos esenciales como agua mineral, que según denunciaron, las han llegado a pagar hasta 100 pesos, el Ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, repudió este accionar y señaló que este tipo de hechos deben ser denunciados.

Al respecto, el ministro Perassi expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® “lamentablemente en medio de esta situación siempre aparece alguien que se aprovecha y hace estas cosas al lado de lo que ha hecho la gran mayoría de los jujeños que ha sido responder solidariamente aportando todo lo que podían y algunos hasta lo que no tenían, pero aparecen algunos que aprovechan la oportunidad, la desgracia para hacer negocios”.

Consideró importante que los ciudadanos y turistas denuncien esto ante autoridades provinciales. “indudablemente, además está la policía en la zona, no solo los funcionarios del nivel ministerial sino también la policía que está prestando gran colaboración y tienen presencia. El problema es la identificación, las pruebas ya que después es muy difícil juzgar a alguien”.

El Ministro de Gobierno y Justicia descartó la posibilidad de iniciar alguna investigación luego que terminen con los trabajos tras el desastre. “Hacer algo posteriormente es difícil porque no hay documentación, por ahí no hay identificación de quién lo ha hecho, no hay pruebas, porque si vas a comprar una botella de agua a 100 pesos, la pagas pero no hay recibos ni facturas, es muy difícil avanzar y sancionar a alguien así”.