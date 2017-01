Recomendaciones para los afectados por el aluvión en la Quebrada

Jujuy al día® – El Ministerio de Salud, a través de la Coordinación de Epidemiología, pone a disposición de la comunidad información importante debido a los recientes hechos producidos en las localidades de Bárcena, Volcán y Tumbaya. Como medida principal se debe seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

El Ministro de Salud, Mario Fiad explicó que “si bien la situación sanitaria está controlada, continuamos con el operativo para minimizar mayores riesgos. Se pide atender y colaborar con las autoridades y personal presente en las localidades afectadas; el Gobierno de Jujuy cuenta con un Comité Operativo de Emergencia (COE) que está coordinando las acciones sanitarias, de seguridad, infraestructura y demás tareas para que estas comunidades puedan retomar su vida, lo más pronto posible”.

Siguiendo con esta línea de recomendaciones, y para tener en cuenta ante cualquier otra situación similar, es importante mantenerse lo más alejado posible del lugar afectado. Después de un desplazamiento de tierra o aluvión pueden generarse nuevas inundaciones, estancarse el agua y otros deslizamientos.

Es fundamental escuchar la radio o, de ser posible, mirar la televisión para recibir información de emergencia, estado de caminos y rutas, números a los cuales comunicarse, acciones a realizar para cuidarse y proteger a su familia, y lugares comunes a donde dirigirse como centros de salud, puestos móviles, lugares para evacuados y refugiados, entre otros.

Después de la inundación

Los días posteriores a un fenómeno natural de este tipo, desde la perspectiva sociosanitaria, es importante tener en cuenta los siguientes consejos para evitar posibles complicaciones:

Descarte todo alimento o agua que esté o pueda haber estado en contacto con el agua de la inundación la cual no debe ser bebida o utilizada para lavar utensilios o preparar comida. Solo se recomienda consumir agua limpia y segura.

Escuche las advertencias que emite el Gobierno Provincial sobre el agua, para saber si es lo suficientemente limpia como para beberla o bañarse, en caso de no poder consumir, use solamente agua embotellada, hervida para beber, cocinar, etc.

Si tuvo que evacuar, regrese a su casa solamente después de que las autoridades locales hayan dicho que es seguro hacerlo, además evite manejar vehículos por áreas inundadas y aguas estancadas. Ante la aparición de casos febriles y eventos gastroentéricos, consulte al centro de salud más próximo para su evaluación clínica.

El daño inicial que causa una inundación no es el único riesgo. Las aguas servidas de una inundación también pueden propagar enfermedades infecciosas, contener sustancias químicas peligrosas y causar lesiones.

Cuando regrese a casa, si la encuentra inundada límpiela con cuidado. Descarte todo artículo que no pueda lavarse ni limpiarse con una solución de cloro.

Para más información: Tel. (0388) 4222626 (Coordinación De Epidemiología) o bien www.epidemiologiajujuy.com.ar o acercarse al Centro de Salud u Hospital más próximo a su domicilio.