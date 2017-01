Personal del Ministerio de Ambiente rescató cóndor en Volcán

Jujuy al día® – Un cóndor fue rescatado por personal del Ministerio de Ambiente, en aparente estado de envenenamiento a orillas del Río de Volcán, para luego ser trasladado al Programa de Conservación Cóndor Andino (PCCA) en Buenos Aires, donde será rehabilitado con la ayuda de equipos especializados.

El biólogo Eduardo Vargas, integrante del equipo del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), dependiente del Ministerio de Ambiente, procedió al rescate de un cóndor que aparentemente se encontraba envenenado a la altura del río que pasa por la zona de Volcán.

Luego de ser alertado por una ciudadana, y guiado por el comisario Rafael Bracamonte de la Policía de la Provincia, el técnico acudió al lugar donde un comunero resguardaba al cóndor hasta tanto personal capacitado pudiera atenderlo y trasladarlo.

Según la descripción de Vargas, “el animal no se encontraba herido, sino en estado de decaimiento, por lo que estimamos que estaba envenenado. Una vez evaluada su condición física lo cargué en el vehículo y trasladé inmediatamente al CAFAJU, para proceder luego a ejecutar el protocolo del Programa de Conservación Cóndor Andino”.

El biólogo explicó que desde ayer se contactaron con Luis Jácome, director del Proyecto Cóndor Andino, y con integrantes del equipo que trabaja en Buenos Aires. “Estamos haciendo las últimas gestiones para poder trasladarlo hoy, o a más tardar mañana, para que sean ellos quienes puedan desintoxicarlo y rehabilitarlo, porque tienen experiencia y los recursos específicos para hacerlo”.

Luego de detallar que un veterinario está colaborando en la atención del animal, el técnico describió que “por recomendación del Director de la Fundación Cóndor Andino no le dimos de comer, porque no sabemos si está envenenado o no, lo que sería contraproducente; solo le estamos suministrando agua, y un contexto de tranquilidad para que no se sienta molestado o amenazado”.

Por otro lado, el biólogo Diego Regondi, dependiente de la Secretaría de Biodiversidad, quien procedió a emitir la guía de tránsito para el traslado del animal, explicó que “ese instrumento otorgado por el Gobierno de la Provincia habilita a trasladar especies de flora y fauna nativa de un sitio a otro”.

Finalmente, aclaró que esto le permite al ministerio ejercer un mejor control y llevar un registro de las especies animales y vegetales nativas que son trasladadas por motivos de investigación o rehabilitación, por ejemplo; evitando de esta manera el tráfico ilegal en nuestra provincia.

Ante cualquier denuncia por tráfico ilegal de animales, o por rescate de fauna, comunicarse al: 0388 – 155903623 (CAFAJU).