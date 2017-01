Las cuencas de la Quebrada no están preparadas para recibir tanta agua en poco tiempo

Jujuy al día® – La Dirección Provincial de Recursos Hídricos junto a profesionales y técnicos de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Vivienda dependiente del Ministerio de Infraestructura realizó un análisis especializado del fenómeno natural acontecido en las localidades de Bárcena, Volcán y Tumbaya. Los informes dan apreciaciones que el alud en la quebrada es un acontecimiento donde el jujeño sabe que debe aprender a convivir con la geología del lugar.

Sobre las características del clima y la geografía de la zona afectada, el Director Provincial de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir expresó que en general, las cuencas de nuestra Quebrada tienen un sistema estructural que no están preparadas para recibir tranquilamente 177mm de agua en un lapso de tres horas, que es lo que sucedió.

“Hay estudios sobre la zona y describen que el material que se desplaza es de fácil degradación y transporte en zona de pendientes, y que cuando no hay pendientes, se estanca ese material. En el caso reciente, el estancamiento del material que se venía desplazando provocó el anegamiento y el ascenso de ese aluvión, que empezó a crecer hacia atrás”, detalló.

Continuando resaltó que “desde el inicio de nuestra gestión trabajamos con maquinarias en cuencas que generaba sección de desagüe. Esta cuenca, la de la Quebrada de Los Filtros, que desemboca en Volcán, tenía sección de desagüe óptima, lo que permitió por ejemplo que la lluvia desaguara bien. Pero el material que acarreaba se depositó y empezó a levantar el nivel al estancarse, lo que provocó que hubiera un rebalse por el costado del terraplén. Ése rebalse entró al pueblo, y no todo el aluvión, porque si hubiera entrado todo el pueblo entero e íntegramente estaría tapado, en mucha mayor proporción de lo que sucedió. No se puede prevenir semejante cantidad de lluvia en un periodo tan concentrado; como dijimos, este tipo de lluvia tiene recurrencia de 50 años, no es algo usual. De todas formas, ahora ponemos en marcha estrategias que tienen en cuenta esta manifestación natural”.

Además precisó el director que hoy la situación es muy seria debido a que el material es muy fino, sin solidez, y viscoso que provoca que no se pueda trabajar fácilmente en la remoción, ya que es una masa lodosa.

En cuanto a la sucedió en la localidad de Bárcena mencionó que la protagonista fue la cuenca del Arroyo del Medio, que precisamente tiene un arroyo en el centro y un brazo que se formó hacia la margen derecha. “Ese brazo se desbordó y se rompió el canal, que pasó al otro lado, encontrándose con más aún. Es decir, tuvimos dos fenómenos distintos originados con la misma lluvia de mucha intensidad y de corto tiempo”, agregó Sadir.

Finalmente el director provincial de recursos hídricos indicó que con las tareas de Vialidad y sus numerosas máquinas en la zona y otras en los puntos estratégicos se tiene mucho optimismo para habilitar el paso el domingo como se tiene planificado.

Por su parte, Susana Chalabe, geóloga y Directora de Infraestructura de Datos Espaciales dependiente de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Vivienda añadió que “no se puede relocalizar la localidad de Volcán porque existen conos de deserción en toda la quebrada y la gente convive con el riesgo, lo conocen y se apartan porque saben cómo comportarse quizás ahora con la nueva tecnología hay que prever sistema de alerta temprana para que tengan mayor tiempo para autoevaluarse”.

Asimismo subrayó que este hecho natural no requiere obras de gran magnitud sino la ejecución y promulgación de la ley de ordenamiento territorial para que la cuenca de la quebrada de los filtros sea una reserva protegida desde el punto de vista hídrico.

Por último Chalabe comentó que “ya existe una política de estado como promover esta ley de ordenamiento territorial por eso la creación de la secretaria y estamos trabajando. Este fenómeno fue un sacudón fuerte donde el daño sobre la población es grave por eso tenemos que saber convivir con el riesgo porque estamos en zona de montaña”.