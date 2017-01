Abud Robles sobre las medidas en el Ingenio La Esperanza: “están empujando al Ingenio para llevarlo a la liquidación”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, se refirió a las medidas de fuerza que llevó adelante el sindicato de trabajadores del Ingenio La Esperanza, sin tener en cuenta la trágica situación que vive la provincia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Ministro Abud Robles expresó “es una medida extrema que no tiene sentido, realmente el reclamo no tiene consistencia. Además hay incongruencias porque reclamaron el pago de sueldos, y fuimos con la respuesta la semana pasada cuando hable con el gremio y le dije que después de pagar los sueldos a la administración íbamos a abonarlo asique estamos cumpliendo con todos los sueldos, toda la liquidación final que quedaba, en eso no había nada que argumentar”.

“Luego decían que abandonamos el campo y que había solo 100 personas, lo que es totalmente erróneo porque hay 213 personas trabajando e hicimos lo que no hizo la gestión anterior que fue abonar todo el campo, invertimos casi 2 millones de dólares para hacerlo y estamos plantando”.

Sostuvo que la medida “es más bien política o responde a interés particulares”.

“El gobernador dijo, están empujando al ingenio para llevarlo a la liquidación cuando en realidad en un año hicimos lo que no se hizo durante 17 años. Hemos logrado llegar hasta el punto en el cual hay tres compradores que están dispuestos a invertir, esta semana están viniendo empresas especialistas, de servicio y logística a hacer una evaluación de fondo para saber cuáles son las reformas que se necesita para que este año el Ingenio no tenga déficit y eso se pueda corregir. Por una cuestión de confidencialidad nos piden los inversores que mantengamos en reserva su identidad, pero en 30 o 45 días se estará definiendo, están muy avanzadas las negociaciones”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Ministro de Desarrollo Económico y Producción si estas acciones gremiales perjudica la futura venta del Ingenio. “Por supuesto. Primero no nos dejan sacar el alcohol ni el azúcar, le pusieron candado a la entrada del Ingenio. El generar este conflicto también para los inversores es una cuestión que los hace pensar, pero por supuesto que vamos a trabajar en seguir avanzando en esto, pero es una actitud que busca el perjuicio de toda la región”.

Para finalizar, el Ministro expresó “la demanda es que quieren que incorporemos más trabajadores transitorios ahora, como siempre lo han hecho, con medidas de presión, para darle una respuesta al sindicato pero eso no es coherente. El año pasado, bajo presión, hicieron que se incorporaran más de 100 trabajadores pero es demasiado el déficit que estamos cubriendo y tenemos el informe que con 213 personas en el campo está perfectamente”.

“Respecto al tema de los trabajadores que van a quedar, hay 313 jubilados más de 80 personas que han resuelto pasar al gobierno provincial y el resto se hará un informe con los consultores de recursos humanos que están viniendo y con los inversores para ver quiénes son los que quedan. En este proyecto se está hablando que se va a llegar a más de 3 mil empleados, así que no es que corran riesgos es que los inversores también tienen derecho, ante una inversión de más de 500 millones de dólares que van a traer a la zona de San Pedro, a poner empleados de su propia confianza y que son especialistas que van a hacer un trabajo eficiente del Ingenio”.