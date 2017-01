Que dicen los ástros para 2017

Aries y el año 2017:

Urano continúa y continuará sobre tu signo impactando grados críticos y sensitivos. Ya todo lo negativo de Urano te ha educado y te ha

preparado para que ahora disfrutes de un año colmado de oportunidades y éxitos personales. La estancia de Venus, el planeta del amor y del dinero en tu propio signo, durante los primeros meses del 2017, o sea, desde el 4 de febrero hasta el 6 de junio, te vaticina un periodo de suerte en relaciones sentimentales y en la adquisición de dinero.

Saturno, el planeta del karma, visitará tu signo hermano de fuego, Sagitario, durante todo el año 2017 hasta el 21 de diciembre cuando ingrese en su trono celestial, el signo de su regencia, o sea, en Capricornio. Saturno te dará alas para volar y lograr aparentes imposibles. Saturno expandirá tus fronteras y te hará sabio en el manejo de tus emociones y de toda tu vida. Saturno te premiará por todo lo sufrido en otros años o te educará con una nueva filosofía de vida. Marte, tu planeta regente, empezará el año 2017 en Piscis, tu signo de la espiritualidad y el psiquismo y te visitará desde el 29 de enero hasta el 10 de marzo cuando ingrese en Tauro, tu sector de la economía. Marte transitará por Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra y acabará el año en el signo de Escorpio el 10 de diciembre. La pasión, nuevos intereses sentimentales, logros en lo profesional y laureles en lo íntimo y personal se vaticina para ti en este inolvidable año 2017.

Tauro y el año 2017:

Venus, tu planeta regente, estará de visita en Aries, o sea, tu sector doce de imaginación, espiritualidad, misterios y actividades secretas. No habrá nada oculto para ti. Todo lo sabes y todo lo descubres. Le darás punto final a todo lo inconcluso en tu vida. Tomarás decisiones valientes y agresivas por tu propia felicidad. Júpiter, el planeta de la máxima suerte, impactará positivamente tu sector de uniones y matrimonio a partir del 11 de octubre del 2017. Oportunidades para triunfar en la conquista sentimental se multiplicarán. Si estás solo, divorciado o viudo te llegó tu hora de la verdad en lo que al amor se refiere. 2017, año en que te unirás en cuerpo y alma a una persona que reúna las cualidades que tú sueñas tenga tu ser amado. Seres nacidos bajo signos de agua (Cáncer, Virgo, Capricornio) serán como imanes de atracción y seducción para ti. Entierra definitivamente todo lo triste de tu ayer y empieza en cero a recuperar la fe en el amor. Neptuno continúa en tu mansión de la amistad y de los sueños realizados. Todo lo relacionado a lo espiritual, religioso y místico te atraerá y te envolverá como nunca antes. Amigos espirituales serán tus ángeles guardianes en este año donde te esperan victorias en lo personal y profesional.

Géminis y el año 2017:

Con el generoso Júpiter transitando por el amoroso Libra, o sea, por tu sector quinto de romance y creatividad, el año 2017 te brinda amor, suerte, logro de sueños e ideales y experiencias inolvidables. Te estabilizas emocional y románticamente con quien será tu príncipe o princesa azul. Todas las experiencias vividas en relaciones anteriores serán tus más valiosas lecciones en el arte de amar y ser amado. Tus signos más afines en este año del Gallo de fuego serán Aries, Leo y Sagitario. Estarás más exigente y perfeccionista en tu labor profesional. Saturno, el planeta del karma, transitará por Sagitario, tu signo de complementación. Sabrás qué hacer y cómo lograr metas y objetivos. El eclipse lunar del 10 de febrero ocurrirá en el pasional signo de Leo, o sea, tu tercera casa solar de comunicaciones y conversaciones. Ha llegado tu momento de brillantes para demostrar todos tus talentos especialmente al hablar y al actuar. Mercurio, tu planeta regente, entrará directo en Sagitario y luego el día 13 de enero entrará triunfalmente en Capricornio hasta el 8 de febrero que entra en Acuario. Mercurio recorrerá el zodiaco acabando en movimiento directo en tu signo de mayor compatibilidad, o sea, en Sagitario. Mercurio hará realidad muchos de tus sueños de amor. Dinero no será problema para ti. A ti se te conoce como el “multitask”, o sea, el que puede hacerlo todo y destacarse en todo lo que realice.

Cáncer y el año 2017:

Tu sector del medio-cielo se iluminará con la seductora Venus los primeros tres meses del año 2017. Donde Venus va reina el arte, la belleza y el amor. Venus hará que tu labor profesional brille y te reconozcan tus quilates como administrador, artista o negociante. El año 2017 le dará fuerza, poder y autoridad a tus palabras. Ganarás corazones diciendo la verdad en todo momento. El temido Saturno, planeta del karma, te beneficiará en recuperación de salud y en relaciones profesionales. Saturno transitará por el fuego de Sagitario llevándote a ser más consciente de tu tiempo y de tu espacio. Si eres cáncer positivo podrás lograr todo lo que te propongas. La energía astral te apoya en todo nuevo proyecto que tengas. Practica yoga, meditación y reza diariamente. Dedica a tu cuerpo y a tu mente tiempo de calidad y ponte siempre en primer lugar. Plutón continúa y continuará educándote y transformándote a través de tus contactos humanos. Cada ser humano que entre a tu espacio, será tu maestro en tu desarrollo personal. Después de un año difícil y agotador, ahora te recuperas y te fortaleces física y emocionalmente. El primer eclipse lunar será en Leo siendo el más importante que te impactará a partir del 10 de febrero. Este eclipse te ayudará a solucionar problemas económicos ya que cae en tu sector segundo de dinero y economía. En el amor, lo sorpresivo e inesperado sacude tu vida. Con las experiencias vividas por ti, ya nadie jugará con tu frágil y sensible corazón.

Leo y el año 2017:

Te hará feliz saber que Venus, la diosa del amor y del dinero, visitará tu signo hermano, Aries, los primeros tres meses del año, o sea, desde el 4 de febrero hasta el 6 de junio. Toda la energía venusina te lleva a ser victorioso en conquistas sentimentales, al igual que en asuntos profesionales o de negocios. No tendrás que temer al tránsito de Saturno por el fuego de tu signo hermano, Sagitario. Ya las lecciones en el arte de amar y ser amado han sido aprendidas y puestas en práctica por ti. Nadie podrá jugar con tus sentimientos. Sabrás elegir sabiamente quien conviene a tu lado. El eclipse lunar del 7 de agosto y el eclipse solar del 21 de agosto te abrirán los ojos a nueva realidades. Saldrás de la zona de comodidad y te aventurarás en nuevas empresas, pero lo harás todo cautelosamente. Nada ni nadie podrá paralizarte en tu ascenso a nuevas cumbres. Te atreverás a todo y estarás mejor orientado que nunca antes. Plutón hará que botes, regales o te deshagas de todo aquello que ya no hace falta en tu vida. Haz espacio para lo nuevo y maravilloso que te reserva este año para ti. Plutón te exige cuidarte más, alimentarte mejor y hacer ejercicio. El practicar las “a sanas” del yoga te beneficiará enormemente. Ten control de tu vida social. Socializa, disfruta pero saca tiempo para poner en orden tu mente y tu corazón. Según la mística oriental, el año 2017, año del Gallo, es tu año para estabilizarte económicamente y lograr todo lo que deseas. Cultiva la paciencia y la fe en Dios y en ti mismo. Labora según te dicte tu corazón.

Virgo y el año 2017:

Tus frases sagradas serán: “Yo me acepto” y “Soy feliz exactamente como soy”. 2017 es tu año y se asocia con el gallo que le da nombre al año 2017 en el zodiaco chino. El bondadoso y excesivo Júpiter transitará por tu sector de las finanzas hasta el 11 de octubre que entrará en el signo del Escorpión. Dinero no será problema para ti, más bien se multiplicarán tus ganancias. Tu mundo de las comunicaciones se ilumina y hechizarás a muchos con tus múltiples talentos. Saturno transita por el signo de Sagitario, o sea, por tu hogar y el sector en tu mapa solar de relaciones familiares. Tú serás la mano amiga, consejera, maestra e inspiración para tu familia. Ayuda, colabora y sirve pero piensa en ti primero. Ámate, valórate y ponte siempre en primer lugar. El año 2017 te ofrece la oportunidad de hacer una recapitulación de todo lo sufrido y vivido por ti. Tomarás decisiones sabias por el bien tuyo y el de toda tu familia. Tu sector octavo de intimidad seguirá invadido por el errático e impredecible Urano. Dile sí a lo que te saque de la rutina. Atrévete a tocar otras puertas y a conocer otros seres humanos. No te límites ni te paralices en nada. Ten metas y objetivos claros. Visualízate como que ya eres dueño de todo lo que anhelas. Haz de tu mente tu mejor aliado. No le des paso a ningún pensamiento derrotista o traumático de tu pasado. 2017, tu año para imponerte por tus innegables talentos y habilidades.

Libra y el año 2017:

Venus, tu planeta regente, te vaticina un año de amor y mayor estabilidad emocional. Venus transitará durante los primeros meses del año 2017 por tu mansión de uniones saludables y matrimonios felices. El benéfico Júpiter estará en tu propio signo exaltando todo lo bello y exquisito en ti. Admiradores se multiplicarán ante ti. Te aman, te valoran, te respetan y te lo demuestran. Nadie podrá apagar la llama de la pasión que tú irradiarás. Enterrarás miedos e inseguridades y brillarás con luz propia donde quiera que vayas. Saturno te hará maestro en el arte de la diplomacia. Dirás verdades sin herir susceptibilidades. 2017, tu año para lograr paz y felicidad junto a seres compatibles y almas afines. Urano te ha estado educando en relaciones sentimentales. Todos cometemos errores pero ahora dichos errores serán tus mejores lecciones en el manejo de todo lo sentimental. El 10 de febrero acontece el primer eclipse lunar e iluminará tu sector de amistades y de sueños realizados. Ahora sabrás quien es quien en tu vida. Se quedará a tu lado quien ha sabido probarte su lealtad y cariño verdadero. Oye consejos de seres que te quieren mucho, pero decide según te dicte tu propio corazón. Estarás más sensible y receptivo. Que no falten flores naturales o plantas en tu entorno. Sal de las sombras y camina hacia la luz. 2017 te espera con sorpresas súper agradables.

Escorpión y el año 2017:

Ahora comprenderás e interiorizarás que todo lo que buscabas afanosamente fuera de ti, se encuentra en tu propio interior. No te fatigues buscando, deja que lo que el universo tiene para ti llegue en su momento perfecto. El excesivo y extravagante Júpiter continuará impactando tu sector doce de tu mapa solar, o sea, tu mundo de psiquismo, espiritualidad, secretos y misterios. Cree en Dios, en el Cristo que mora en tu interior y cree en tus corazonadas. Te hablan, te envían mensajes y te llevarán a un nuevo estado de consciencia. Seguirás siendo el ángel guardián de todo el que te necesite pero sacarás más tiempo para ti y para los tuyos. Problemas profesionales o económicos del 2016 se solucionarán a favor tuyo ahora. Se te hará justicia. El universo te premia por todos tus esfuerzos y luchas calladas. Quien trató de engañarte o aprovecharse de ti, tendrá su merecido. La ley del karma estará en acción durante todo el año 2017. Saturno te hará ser el virtuoso de la economía. Saturno es el planeta que nos educa o nos premia en nuestras batallas diarias. Plutón, tu planeta regente, continúa y continuará en Capricornio educándote en todo lo relacionado a comunicaciones. Tu mente se iluminará con ideas geniales para llevar tus ideas y mensajes a otros que necesitan de orientación y de luz. Únete a seres espirituales, responsables y profesionales para lograr todo lo que te propongas. Tienes ahora luz verde para abrirte nuevos caminos y conseguir lo que te lucía tan imposible.

Sagitario y el año 2017:

El signo más beneficiado o tal vez más impactado será el tuyo. Saturno, el planeta del orden y de la disciplina, visitará tu primera casa de la personalidad. Si eres un sagitariano positivo, te destacarás en todo lo que realices. Recibirás laureles y premios por todo lo que has hecho en el pasado. Será tu año donde todo lo astral te apoya a salir de tu zona de comodidad y atreverte a iniciar nuevos proyectos y a tocar terrenos desconocidos. Hubo cambios trascendentales en el 2016 pero ahora, en este año, con las experiencias vividas, sabrás orientarte correctamente en todo lo que decidas. El año 2017 comienza con un regalo astrológico. Venus, la diosa del amor y de la prosperidad, estará en tu sector quinto de creatividad y romance desde el 4 de febrero hasta el 6 de junio del 2017. Te impones en lo sentimental y tu ingeniosidad no tendrá límites. Habrá un renacer de ilusiones y esperanzas en tu corazón. Tu planeta regente, Júpiter, viajará por Libra, tu sector de amistades y sueños realizados beneficiándote en nuevas relaciones. Todo lo inconcluso de tu pasado regresa para que ahora, con tu nuevo estado de consciencia, le des el punto final. Ha llegado tu periodo de analizar tu presente, lo sufrido del pasado y planificar para tu futuro. Ha llegado tu hora de la verdad. Neptuno continúa uniéndote como nunca antes a tu familia. Tú serás la estrella que alumbre tu propio camino y el de todo aquel que te escuche y siga tus consejos.

Capricornio y el año 2017:

Plutón continúa y continuará transformando totalmente tu vida. Plutón, con su energía poderosa, te ha hecho cambiar el norte de tu vida. Ahora sabes lo que te conviene, quién no debe estar a tu lado y qué te hace realmente feliz. Has descubierto que todo lo que ansiosamente buscabas en tu exterior se encontraba esperándote en tu propio interior. Venus te llevará a mudarte o a encontrar el lugar soñado junto al ser que te ama y te acepta tal y como eres. Te sentirás orgulloso de todo lo obtenido a base de sacrificios. Te sientes ser dueño absoluto de tu destino. Estarás más cuidadoso y selectivo al entregar tu corazón. Neptuno hará realidad tus sueños en lo económico y profesional. Dinero llegará misteriosamente a tus manos. Unifícate al Ser Supremo y verás milagros en tu vida. Saturno, tu planeta regente, hará un tránsito muy fuerte por tu mansión de lo psíquico e intuitivo. Estarás más vulnerable a todo lo que ocurra en tu medio ambiente. Pondrás tu granito de arena en mejorar la calidad de vida de muchos seres que te valoran y te respetan. Serás maestro y orientador de muchos que necesitan de tu luz y tu cultura. Da desinteresadamente de todo lo que tienes y el universo te recompensará. El eclipse lunar del 7 de agosto activará tu sector de finanzas personales y de posesiones. Se vaticinan cambios positivos en el manejo de tus recursos materiales.

Acuario y el año 2017:

Urano, Júpiter y Venus formarán un trío poderoso haciendo de ti el rey o reina de las comunicaciones. Todo será posible gracias a esta formación planetaria. Que nada te sorprenda y que nada te intimide. Urano, tu planeta regente, sigue encendiendo tu sector de la palabra oral o escrita. Venus hará un tránsito extraño de casi tres meses por este mismo sector y Júpiter, el planeta dador de la buena suerte, estará en tu elemento aire al transitar por el signo de Libra. Ha llegado tu año de aclarar dudas y decir grandes verdades. La honestidad será tu arma más poderosa para vencer a personas amargadas, mediocres y enemigos gratuitos. Te impondrás por tus innegables talentos. El temido Saturno, que nos educa a base de lecciones, transitará por Sagitario, tu signo de amistades y de sueños realizados. Te sentirás arropado por el cariño y el aprecio de tus excelentes y sinceros amigos. El primer eclipse lunar del 10 de febrero iluminará tu sector de uniones saludables y matrimonio feliz. A partir de esta fecha se presentarán oportunidades para revolotear entre admiradores y futuras parejas en el amor. Con lo vivido por ti, no te precipitarás a entregar tu corazón a quien no lo merezca. Tu periodo de cometer locuras en el nombre del amor ya acabó. Nace en ti un nuevo acuariano más humanitario, más compasivo y menos estructurado.

Piscis y el año 2017:

2017, tu año para probar tus talentos y tus habilidades. Estarás más seguro de ti mismo y te atreverás a todo lo que antes te intimidaba. Tu autoridad será incuestionable. Tendrás perfecto control de tu vida y de aquellos que dependen de ti. Tu labor profesional y tus compromisos se multiplicarán. Amigos de tu ayer y amigos de tu hoy se unen a ti y colaborarán en tus nuevos y excitantes proyectos tanto personales como profesionales. Venus, el planeta del amor y del dinero, estará en tu mansión de la riqueza junto al impredecible Urano trayéndote sorpresas agradables en la adquisición de dinero y posesiones. Todo viaje o cambio será como un inicio de una nueva vida. Extranjeros juegan papeles decisivos en tu desempeño personal. Soñarás en grande y lograrás milagros. Tú serás el ángel de luz y amor de toda tu familia. Amigos y familiares se unen y colaboran contigo en logros mayores. Saturno en Sagitario iluminará tu medio-cielo. Todo lo que realices poniendo tu corazón, será un éxito rotundo. Tu sola presencia servirá de inspiración a muchos seres humanos. Mercurio, tu planeta del amor, empezará el año 2017 en Capricornio y lo terminará en movimiento directo en Sagitario. El amor será el elixir que inyectará tu alma de entusiasmo y de fe. Piscis representará el amor incondicional en el año 2017.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com