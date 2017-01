Organizan entrega de donaciones a afectados por el alud

Jujuy al día® – La Dirección de Logística del Ministerio de Desarrollo Humano informa a la comunidad en general que desee hacer sus donaciones a las personas que fueron afectadas por el alud, que podrán coordinar el retiro de las mismas a través del número 388-5853426, y solo vía whatsApp.

Se convoca a la comunidad en general que desee colaborar con las personas que fueron afectadas por el alud en las zonas ya mencionadas que puede hacerlo con velas, elementos de higiene personal, elementos de limpieza, lavandina, leche larga vida o en polvo, colchones, pañales, calzados (botas de goma), herramientas (palas y picos), guantes de trabajo y de látex, etc.

La recepción se realizará a través de la Dirección de Logística del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, con la que habrá que comunicarse al número 388-5853426, y solo vía WhatsApp para que las organizaciones intermedias que juntaron donaciones, coordinen el retiro de las mismas en los lugares que se indiquen.

Asimismo, se advierte que no se realice de manera particular el traslado de las donaciones a los lugares afectados, puesto que las condiciones de transitabilidad aún no son seguras. Y solo lo harán los correspondientes organismos provinciales con vehículos preparados para transitar por las zonas afectadas.

Se agradece a la población la entrega de ropa, de la que se indicó que ya se acopió cantidad suficiente. Los elementos ya mencionados en párrafos anteriores, son los de más utilidad y urgencia para los afectados por esta situación.

Finalmente, se recalcó y agradeció la inmensa solidaridad mostrada por el pueblo de Jujuy ante la tragedia que afectó a la población de las localidades de Tumbaya, Volcán, y Bárcena.