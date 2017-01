Jornada cultural por la inclusión y el ambiente en el dique La Ciénaga

Jujuy al día® – En la playa del Dique La Ciénaga, con la participación de familias de Jujuy y visitantes de otras provincias, se celebró la final de un concurso de talentos denominado Propagarte, organizada desde el espacio cultural “Propagar”, y a la cual adhirieron el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, y el Racismo (INADI), la Intendencia de los Diques dependiente del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Cultura de la provincia, la Secretaría de Deportes, y la Secretaría de Paridad y Género del Ministerio de Desarrollo Humano, y la Municipalidad de El Carmen.

El concurso, que se celebró en el Área Natural Protegida de Los Diques, convocó a numerosos artistas amateur, como así también a familias de la provincia y otros visitantes turistas que se acercaron a disfrutar de la tranquilidad, recreación y belleza del lugar.

La consigna para la ocasión fue, además de ponderar el talento de los músicos locales, recuperar el valor de la diversidad, la importancia de la inclusión, y el respeto de la diferencia. También, concientizar sobre la necesidad de cuidar los sitios naturales, valorando la flora y fauna, así como disponer responsablemente los residuos que se generen en cualquier actividad.

En el imponente marco del Dique La Ciénaga, seis finalistas presentaron temas inéditos y algunos cover, que fueron evaluados por un jurado que analizó, entre otros criterios: la originalidad, la afinación, y la puesta en escena. En este caso, quienes ganaron el primer premio y se hicieron acreedores de un viaje a Buenos Aires para grabar un disco, fueron los integrantes de la Banda de Rock “Fabulas”.

El intendente de Los Diques, Víctor Hugo González, destacó la participación de quienes concursaron, como así también la asistencia de las familias que los fines de semana se acercan hasta el dique La Ciénaga para compartir una jornada de esparcimiento al aire libre. En el mismo sentido, valoró el apoyo de todo el equipo de la intendencia y del ministerio, como así también el del resto de los organismos del gobierno, incluidos la policía lacustre y la policía de la provincia.

“Ayer tuvimos una hermosa jornada –describió González-, en la que pudimos disfrutar de las distintas actividades que proponemos desde la intendencia: el Movete en familia, la carpa saludable de la Secretaría de Asistencia Directa y Paridad de Género, juegos y actividades para la gente que visitó el Playón, la final del concurso que se viene desarrollando en las distintas ciudades de la provincia, la concientización en el cuidado del ambiente, entre otras”.

El intendente ponderó en particular el trabajo que se viene impulsando desde el Ministerio de Ambiente en materia de gestión de residuos. “Nosotros fomentamos que tanto los habitantes de la provincia como así también los turistas, puedan visitar nuestros sitios naturales protegidos, como Los Diques por ejemplo, y disfrutar sustentablemente de la zona haciendo senderismo, trekking, valorando la biodiversidad, y no arrojando residuos en lugares que no están habilitados”.

La propuesta, según González, es fomentar el turismo sustentable de la región en los meses de enero, febrero y marzo, pero también a lo largo del año. Por esa razón van a ofrecer una serie de actividades los sábados y domingos de vacaciones, para quienes quieran acercarse y acompañar con la propuesta, de manera amigable con la naturaleza.

“Para nosotros esta actividad fue positiva desde el punto de vista social, cultural, y turístico, y sobre todo en lo que se refiere a conservación del Área Natural Protegida, porque nos sirve como disparador para empezar a generar una mayor conciencia”.