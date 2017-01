Irregular venta de Cajas Navideñas: desde el municipio capitalino salieron a aclarar la situación

Jujuy al día® – Atendiendo a la inquietud de uno de los proveedores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, al ver en un perfil privado de Facebook publicaciones de venta de cajas navideñas similares a las entregadas por el Municipio para las Fiestas de Fin de Año, la Municipalidad actuó para que la Brigada de Investigaciones como la Justicia puedan proceder de manera rápida y concisa a fin de llegar al eje de la cuestión.

Consultado sobre el tema, el Secretario de Gobierno, Dr. Gastón Millón, brindó precisiones entendiendo que es un tema sensible para la población y que se hizo visible desde las redes sociales con la publicación en una de sus cuentas.

El secretario puntualizó: “se ha tomado conocimiento por parte de la empresa que provee las cajas de Fin de Año al Municipio sobre una supuesta venta paralela en el grupo de Compra-Venta de Facebook. Desde ese mismo momento la Municipalidad tomó cartas en el asunto presentándose ante la Brigada de Investigaciones con la colaboración del Director de Compras a fin de brindar la información pertinente para llevar adelante tal investigación, respetando la decisión del intendente Raul Jorge de lograr un ejecutivo limpio y claro, donde no hay lugar para situaciones de esta clase”.

En su relato, el Secretario deja expuesto que en el momento del procedimiento los efectivos policiales, dan con la persona involucrada en la venta de estos elementos municipales, no siendo esta persona empleado municipal: “Cabe aclarar que quien intentaba realizar la venta paralela de estas cajas no forma parte de la familia municipal, no es ni fue empleado municipal, y si bien existiría un grado de parentesco con un Coordinador Municipal, ese mismo día, anoticiados del operativo, el intendente ha resulto aceptar la renuncia del mismo”.

En este caso, es pertinente aclarar que el Municipio de San Salvador de Jujuy es damnificado y partícipe necesario en la investigación ya que las medidas pertinentes dentro de la Brigada de investigaciones se llevaron adelante desde el municipio por pedido explícito del intendente Chuli Jorge.

Al finalizar, Millón solo resaltó el esfuerzo que se realizó en los últimos días del 2016 para alertar y llegar al punto de esta cuestión enfatizando, “Hoy la justicia está actuando y somos respetuosos de su trabajo”.