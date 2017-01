Para la Cámara Inmobiliaria “en Jujuy, particularmente en capital, nunca ha ocurrido ni se ha excedido en el cobro de los honorarios”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Guillermo Bustamante, se refirió al precedente jurídico que sentó la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la cual confirmó que es ilegal la resolución que habilitaba el cobro de más de un mes de comisión en los alquileres por parte de las inmobiliarias en dicha jurisdicción, e indicó que en Jujuy no han ocurrido estos excesos en el cobro de comisiones.

Al respecto, Guillermo Bustamante manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que este fallo “sienta jurisprudencia porque ante cualquier otro reclamo o litigio de este tipo ya es un antecedente importante”.

“En lo que respecta a Jujuy, particularmente en capital, nunca ha ocurrido ni se ha excedido en el cobro de los honorarios de las comisiones inmobiliarias. Esto se dio más en CABA donde había inmobiliarias que cobraban 2 o 3 meses de comisión inmobiliarias más gastos administrativos, muchos conceptos que encarecen al inquilino sustancialmente el ingreso a un alquiler de una vivienda”.

Recalcó que “eso en la provincia y en San Salvador de Jujuy no ocurre nunca, no ocurrió nunca. Acá tenemos la ley que nos regula que es la ley de los martilleros y ahí se estipula que cobramos un mes de comisión inmobiliaria en el caso de una vivienda, y un mes y medio, o medio mes por año de alquiler de un comercio, donde el uso y la costumbre hace que cobremos solo un mes”.

“En CABA se ha puesto como diciendo que ahora solo se cobrará el 4,15% del total del contrato y que si uno lo calcula es un mes que es lo que nosotros cobramos, pero repito eso se ha dado más en la Ciudad Autónoma”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia si han recibido quejas de los locatarios por estas situaciones, a lo que respondió “no porque no nos excedemos, no cobramos gastos administrativos, solo el mes de comisión inmobiliaria, no hay otra cuestión que encarezca el alquiler de una vivienda”.