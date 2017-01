Imputabilidad: “reducir la edad de los menores sería un retroceso”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Daniel Suarez, Secretario de Justicia de Jujuy, se refirió al debate para bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años y aseguró que “no solo pasa por la reducción de la edad sino que pasa más por un tema de prevención y contención”.

Sobre la disminución de la edad de imputabilidad de los menores, Daniel Suarez expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “existe un régimen penal de la minoridad que es nacional, donde la provincia no tiene competencia por eso que la propuesta y discusión respecto a esto ha sido planteado el Ministro de Justicia de Nación, que tiró a la palestra una iniciativa para discutirlo este año”.

“Una vez que esté planteado este tema en el país seguramente se van a elaborar proyectos que se van a discutir, entiendo que el año entrante, en la parte legislativa, pero de por si entiendo que Naciones Unidas ha planteado la necesidad de la reforma del régimen penal de menores, y es una necesidad porque tenemos una ley vetusta, una ley vieja, y hay que adecuarla a los nuevos lineamientos internacionales, pero reducir la edad de los menores sería un retroceso. De todas formas hay que ver en qué contexto se la enmarca”.

Sostuvo que “no solo pasa por la reducción de la edad si no pasa más por un tema de prevención y contención que va desde la educación hasta el hecho que se sancione penalmente a un menor de edad con regímenes carcelarios específicamente establecidos pero no solo pasa por el hecho de determinar la imputabilidad o no de un menor de 14 o 16 años”.

Suarez indicó que “una vez que esté armado el proyecto, las organizaciones sociales, las distintas fuerzas políticas, las ONGs, podrán plantear una expectativa o lo que pretenden con esto”.

“Pero el régimen penal de menores no es solo la imputabilidad o no de los chicos y de su edad, sino que tiene un sistema de prevención delictual que creo que, y comparto, es una visión de Naciones Unidas, trabajar fundamentalmente en la prevención, porque si hay una buena prevención, una buena educación y se trabaja sobre otros aspectos, seguramente vamos a tener menores índices de la delincuencia juvenil”.