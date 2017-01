Haquim: “a Alberto Fernández en mi vida lo vi en alguna reunión del Frente Renovador”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim se refirió a las manifestaciones vertidas por Alberto Fernández en su visita a Milagro Sala en prisión, especialmente respecto a que su visita era en representación del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa. “En mi vida lo vi en alguna reunión del FR”, aseguró.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Haquim expresó “la verdad que, previo a la visita, ya había visto algunas versiones periodísticas sobre la posibilidad de la presencia de Felipe Solá y este señor –Alberto Fernández- el 31 de diciembre en la visita a la dirigente social por lo que hice la consulta con Sergio Massa y me dijo que no había ninguna, nada, sobre algún dirigente del Frente Renovador”.

“Pero después apareció Alberto Fernández, y a fuerza de ser sincero, a mí no me preocupó porque personalmente nunca lo vinculo como referente del FR. Sabe que formó parte del FR desde el origen, e integró la mesa chica federal, pero nunca cruce palabra con este señor, no tuve en mi vida una reunión con él, y en mi vida lo vi en alguna reunión del FR, no lo vi en la campaña electoral ni las últimas reuniones”.

Añadió que “no me preocupe por la concurrencia de Alberto Fernández porque yo nunca lo tuve como integrante del FR, esta es la realidad y es lo que expresé, pero quizás lo interpretaron mal, esta es mi posición personal, no vinculo a Alberto Fernández con el FR del cual soy parte”.

Agregó “la presencia de alguien que viene de Buenos Aires en nombre del FR y a mí me llama la atención, máxime cuando lo consulto después de la visita a Sergio Massa y me dijo que no habló con Fernández”.

“Sergio (Massa) ha sido claro en su posición de sostener el respeto a la justicia de Jujuy y a lo que hace, y eso para mí es suficiente porque el máximo referente del FR se ha expresado públicamente en sostener esta posición”.

Sostuvo que “su visita y actividad en Jujuy es en forma personal, pero invocar al FR me parece que es una actitud que no es de lo más sano. Por lo tanto nosotros despegamos al FR de Jujuy de cualquier relación con la actividad realizada por Fernández en Jujuy. Estamos absolutamente en contra de su posición ya sea política, jurídica o de cualquier tipo”.

Explicó que esta situación “a mí no me afecta porque mi posición es muy clara y es la misma que sostiene la provincia y nuestro gobernador, eso no me va a modificar así haya una expresión del Frente Renovador nacional, en ese sentido es un tema concluido, pero me parece que la visita de Fernández podría haber sido totalmente normal en el marco de decir que vino Alberto Fernández, pero no entiendo la necesidad de él de presentarse o invocar al FR. Evidentemente hay algunas cosas raras que también nos ha causado algún tipo de problemas sino no estaríamos hablando con ustedes tratando de que las cosas queden más claras”.

“En definitiva las expresiones individuales que puedan surgir del FR son individuales, el FR nacional y el de Jujuy, respecto al tema de Milagro Sala, son terminantes: el proceso judicial que se lleva en Jujuy es el que corresponde, está dentro del funcionamiento de una justicia totalmente independiente y que ha considerado que tiene que estar con prisión preventiva”.

“Respetamos esa decisión y los que piensen distintos que lo haga en forma personal pero no involucren al FR nacional que tiene la misma posición que nosotros”, concluyó.