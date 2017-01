Fuerte presencia de Seguridad Vial en el Dakar

Jujuy al día® – Comenzó la 39ª edición del Rally Dakar y en Jujuy se planificaron y ejecutan distintos controles viales preventivos en las rutas debido al paso de las máquinas de competición y la gran concurrencia de público que asiste a ver el evento.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Vial y la Policía lleva adelante un amplio y fuerte operativo de controles con el fin de evitar accidentes viales.

El ministro de Seguridad, Ekel Meyer, estuvo presente en el predio de Ciudad Cultural donde se encuentra el Vivac del Dakar, y supervisó que tanto adentro como en los alrededores donde se encuentra el público se brinde la seguridad adecuada a través de la presencia de la policía caminera, agentes de tránsito, Gendarmería Nacional y Bomberos de la Provincia.

En el lugar se encuentran las nuevas adquisiciones de las fuerzas de seguridad, camionetas hídricas de intervención rápida y una autobomba de 5 mil litros de agua y 500 litros de espuma.

Meyer al respecto resaltó la importancia del nuevo material y dijo que “cuentan con todo el equipamiento necesario, como mangueras, grupo electrógeno, torre de iluminación, escalera para escena, etc. para actuar si hubiera cualquier imprevisto durante el Dakar y el Enero tilcareño”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Vial, Luis Martin, dijo que “desde la Secretaria hemos coordinado el trabajo con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía. Tenemos ocho puestos de control desplegados a lo largo del circuito tanto en la zona de espectadores como el circuito propiamente dicho”.

“Estamos abarcando toda la competencia no solo en tramos de enlace, para que el público respete las zonas de espectadores, y no se excedan de las zonas de seguridad que van a estar perfectamente delimitadas. Necesitamos la colaboración de todo el pueblo de Jujuy para que respetando todas las recomendaciones del personal policial no tengamos ningún tipo de problema”, culminó Martin.