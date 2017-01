Balance de ley de nocturnidad: disminuyeron la cantidad de afters en el territorio provincial

Jujuy al día® – En el transcurso de una rueda de prensa, los diputados de la UCR, Néstor Sanabia y Renán Dada, brindaron ante los medios jujeños un balance de la aplicación de la Ley de nocturnidad y los resultados positivos desde su ejecución en la provincia como ser el cierre de más de treinta after en el territorio provincial.

En primera instancia el legislador Néstor Sanabia recalco que desde el bloque de la UCR se trabajó intensamente el año pasado en la confección de numerosas leyes, pero una que impulsó importantes cambios en la provincia fue la Ley de Nocturnidad.

A tres meses del cambio de horario en los boliches, Sanabia subrayo que se pudo dialogar con los distintos actores de los municipios de la provincia y debido al cambio del horario en los locales bailables, se redujeron enormemente la cantidad de afters en el interior de la provincia y capital.

El legislador provincial, aseguro que el cambio de horario de cierre de los locales bailables de 4 a 5.30, permitió que se hayan cerrado alrededor de 30 afters clandestinos en la provincia.

El diputado resalto que “muchos afters están cerrando o regularizando su situación tal es el caso del popular after de la calle Gobernador Tello ya que en la actualidad dejó de funcionar como local clandestino y se encuentra cumplimentando los requisitos para ser un salón de fiestas y eventos infantiles.

En otro tramo de la conferencia el legislador comento que se está trabajando en la disponibilidad de agua potable en los locales bailables durante todo el horario de baile; señalando que la ley establece que los mismos “están obligados a tener agua, no tan solo vender agua sino también en los baños, y vimos con preocupación que en horarios determinados se corta, y no hay mucho que analizar, sino que es para que se consuman bebidas alcohólicas. La mayoría de los locales, no solo en Capital, están comenzando a regularizar esta situación, pero falta aún trabajar en la materia aseguro el legislador”.

Con respecto al carnaval, Sanabia informo que habrá rigurosos controles de alcoholemia en las rutas del norte de la provincia, como así también, en la entrada de cada una de las localidades, por lo que se está pidiendo que no se afecte a terceros.

Por su parte el Diputado Renán Dada comento que se están viendo los resultados de la aplicación de la Ley de Nocturnidad en la capital hubo un gran descenso de los affters que tenía la capital lo cual es muy positivo, pero que también en el resto de la provincia se ha notado un gran cambio. Lo han visto en los municipios de San Pedro, Palpalá, en Libertador casi han desaparecido donde hay uno más que otro a partir de los operativos y de los controles pertinentes que se realizan donde algunos quieren disfrazar de fiestas privadas y en lo cual terminan siendo un intento de affters y en ese sentido le pareció que ha ido avanzando bastante bien la ley.

También se trabajó mancomunadamente –dijo Dada- con el Ministerio de Seguridad en generar equipos de control en los distintos municipios no solo para controlar los comercios por la venta de bebidas alcohólicas y en los boliches sino también en lo que es el tema seguridad a la salida de los bailes y los controles vehiculares.

Dada recalcó que se debe seguir trabajando en forma coordinada para seguir obteniendo buenos resultados y tener un real control de lo que es la previa y lo posterior, es un tema que ha venido teniendo avances y le parece que se va a ver ahora con el tema del carnaval donde va haber fuertes controles para que se pueda disfrutar lo más sano posible y que se de en el marco de la seguridad y dentro de un festejo que es tan importante para los jujeños.