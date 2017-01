Reempadronamiento para el transporte: mayores de 70 sin ninguna asistencia

Jujuy al día® – Agilizando el trámite para la gratuidad en el traslado en colectivos, destinado a la franja de mayores de 70 años cumplidos, sin ninguna asistencia; la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Asistencia Directa, implementa su reempadronamiento, desde el lunes 9 de enero, de 7,30 a 12, en las instalaciones del BEGU, en el Parque San Martín. Para tal fin es indispensable contar con los requisitos que se detallan.

Requisitos

– DNI

– Fotocopia del DNI, 1° y 2°hoja o ambos lados, según el documento que posean;

– Vivir y tener domicilio en ciudad Capital

– Foto 4×4,

– Certificado de negatividad emitido por el ANSES, donde conste que no perciben ningún beneficio,

– Certificados de residencia

– Certificado de supervivencia.

Al respecto, Marisa García Directora de Asistencia Directa, destacó que mediante este trabajo “se da respuesta a una franja sectaria vulnerable, comenzando con los adultos que no reciben ningún beneficio al día de la fecha, es decir que no reciben jubilación ni pensión, tanto nacional como provincial”.

Acercando este beneficio “el municipio decidió implementar esta operatoria en las instalaciones del BEGU, en horario de 7,30 a 12,00 donde se solicita a quienes concurran a realizar el trámite, que no posean beneficio alguno, que se acerquen con todos los requisitos a fin de agilizar la operación”

Paralelamente la titular de Asistencia Directa aclaró “en cuanto al REEMPADRONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS, vamos a comenzar como en los años anteriores, en febrero, en las instalaciones de la Dirección de Asistencia Directa, ubicadas en Alte. Brown esquina Oscar Orías de esta ciudad”.

Posteriormente se emitirá un cronograma para los adultos que perciben una jubilación o pensión y recalcó “primero vamos a abarcar el grupo minoritario más vulnerable que no percibe ningún tipo de beneficio, no obstante el sistema no dejó vacío alguno, puesto que tanto jubilados como pensionados mayores de 70 años, pueden utilizar el beneficio del pago de la tarifa mínima de transporte”.