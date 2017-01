Lello sobre las visitas de políticos kirchneristas a Milagro Sala: “forma parte de un contexto mediático tendiente a la victimización”

Jujuy al día® – En conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, se refirió a las visitas al penal de mujeres de parte de varios referentes del kirchnerismo, entre ellos Alberto Fernández, quienes expresaron su visión acerca del caso y la detención de Milagro Sala tildando a la justicia jujeña como una justicia que no es independiente. Además se refirió a la defensa de Milagro Sala a la cual caracterizó como una defensa “política, no jurídica”.

Al respecto, Sergio Lello Sánchez expresó “todo eso forma parte de un contexto de un montaje mediático tendiente a la victimización de la señora Sala y algunos integrantes de su organización y así hay que tomarlo, como una cuestión mediática”.

“Es una falta de respeto a la autonomía de los Poderes y de la provincia que venga alegremente y que opine, pero estamos en una democracia y cada uno puede opinar lo que quiera. Pero de ahí a que encuentre asidero en la realidad hay un trecho por recorrer”.

Agregó que “son desafortunadas las expresiones del señor Fernández porque tengo entendido que no accedió al expediente, y acá se habla mucho y nadie lee los expedientes, y por cuestiones de respeto a las instituciones deberían ocuparse en informarse antes de hablar”.

El titular del MPA aseguró que “es un montaje mediático que tuvo eco en algunos organismo internacionales y por eso ocurre lo que ocurre, por eso hay una medida cautelar planteada en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo una opinión de un grupo de trabajo contra la detención y todo fue contestado desde la Fiscalía General del MPA, siguiendo un trámite como corresponde porque somos respetuosos del orden internacional de protección de los derechos humanos, sin embargo también deberían ser respetuosos de la autonomía de la provincia y la independencia de los Poderes en la investigación de ilícitos”.

Además sostuvo que “quizás todos los presos del país estén en una situación como la de la señora Sala, y no veo donde está la particularidad o el privilegio que detenta la señora Sala que consiste en semejante atención internacional, ya que el 60% de la personas que están detenidas en el país están sin condena y deberían tener el mismo trato que ella, y eso es una realidad innegable, igualdad de tratamiento en igualdad de condiciones”.

“Por lo tanto esto obedece a otras razones, más de naturaleza política, porque la defensa de la señora Sala fue política y no jurídica”.

En este sentido, Sergio Lello Sánchez expresó que desde la defensa de Milagro Sala “por lo que me informan los fiscales, no hubo una actividad probatoria pero no está obligada, y fue una estrategia no defenderse en el expediente sino en el plano internacional, que es válido, está en su derecho pero no hay que olvidar que se está dentro de ese contexto de defensa política y no jurídica”.