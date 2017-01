Capacitar para aprender a emprender

Jujuy al día® – El Centro de Reciclaje y Capacitación Juvenil dependiente de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Humano hizo entrega de certificados a 26 jóvenes que fueron capacitados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre cumpliendo 360 horas cátedras.

Con el objetivo de proporcionarles los conocimientos necesarios para que los y las jóvenes puedan acceder a estudios superiores o a un campo laboral inmediato, se crearon capacitaciones del uso de las nuevas tecnologías, fortaleciendo sus habilidades y competencias personales para la concreción de sus proyectos de vida.

Se brindaron talleres socio- laborables en electrónica básica, electricidad domiciliaria, reciclado electrónico, operador de PC, reparación de equipos informáticos, de control remoto, de celulares y talleres de Innovación Personal (proyecto de vida, entrevista laboral).

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré explicó que “lo importante tiene que ver con reciclar la vida de cada uno de los chicos y chicas, a partir de herramientas que les ayuden a encontrar una actividad para hacer y poder tomar la decisión de aprender, fortalecerse como grupo, desarrollar habilidades y fundamentalmente encontrar su propio proyecto de vida”.

La funcionaria indicó también que “todas aquellas empresas o personas que tengan computadoras y no la utilizan, pueden comunicase a través de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia a la Dirección Provincial de Juventud para donar lo que no utilizan en vez de tirarlo, el Centro de Reciclaje y Capacitación se encarga de arreglarlo y luego lo donan a una institución que lo necesite o se utilizan algunas de esas partes de repuesto, y de esa manera se reutiliza, el interés de los chicos en estos casos no es el dinero sino el aprendizaje, lo mismo con el tema de los celulares y de la electricidad del hogar que tiene un componente importante que no es solo el arreglo, sino brindarle seguridad de las personas de cada hogar haciendo también una cuestión preventiva.”

Además Galfré expresó que “es un trabajo maravilloso que además del arreglo de las computadoras se pone en valor el concepto de la cultura del esfuerzo, del trabajo, la educación y el estudio, los profesores y los capacitadores utilizaron el empoderamiento de los chicos y chicas para que ellos se rearmen de habilidades y competencia que dan como resultado el desarrollo Humano”.

Por su parte Ana Rodríguez, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia comentó que “estamos concluyendo los talleres de capacitación laboral en nuevas tecnologías destinadas a jóvenes de toda la provincia, hemos comenzado en San Salvador de Jujuy y tuvimos buenas respuestas”.

“Vamos a seguir capacitando territorialmente de acuerdo a las demandas y particularidades que haya en las localidades, a fines de febrero comenzaremos en Abra Pampa, Calilegua y El Bananal los que serían los nuevos destinos para seguir con estos talleres” concluyó.

Por último, cabe destacar que a demás de la entrega de certificados, se proporcionó una mención especial a la joven Magali Florencia Chorolque, de 18 años de edad, quien fue elegida como la mejor compañera y la que más esfuerzo puso, además recibió una beca para seguir estudiando en la universidad.