“Se ha roto un viejo paradigma que durante años tuvo el mensaje: ‘no te ocupes de nada que hay un Estado que lo va a hacer por vos’”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Ada Galfré, indicó que aún en Jujuy existe una generación de jóvenes “ni- ni” y aseguró que esta situación se debe la falta de políticas públicas para los jóvenes durante más de 10 años de kirchnerismo y que además han sido víctima del asistencialismo y del clientelismo político.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, la Ministra Ada Galfré expresó que en la provincia “existe una generación ‘ni- ni’ y tiene que ver con los adultos que han originado esta generación ‘ni- ni’ en los jóvenes, ya que siempre detrás de ellos están los adultos y está la falta de políticas públicas, que no habían respecto a la juventud, pero hoy las hay”.

“También está ese concepto que en definitiva el esfuerzo, el trabajo y la educación y el estudio no eran valorados. Hoy eso se está revirtiendo y el resultado en esto se verá ya que los chicos no quieren ser ‘ni- ni’, porque el ‘ni- ni’ termina siendo un NN en la vida y una persona tiene que tener identidad, conocerse a sí misma y cuando lo hace descubre cosas que sabe hacer, que puede y quiere hacer y el ‘ni- ni’ ya no existe”.

Agregó “cuando no hay posibilidad ni estímulos hay ‘ni- ni’, cuando hay posibilidades, como en estos casos, y hay estímulos, habrá muchos otros casos más que se irán acoplando en la medida que los chicos vayan demostrando lo que quieren, porque una de las razones del porqué los chicos no acompañaban es porque pretendían hacer con ellos lo que no era lo esperado”.

La Ministra Galfré afirmó que “tenemos que trabajar el proyecto de vida, qué quieren hacer de su vida, pero no desde la fantasía sino desde la realidad, saber qué habilidades tiene, trabajar en su autoestima. Nosotros solo le damos las herramientas y los acompañamos, lo demás lo ponen ellos”.

“El camino ya se inició y los resultados se irán viendo en la medida que crezcan los chicos y se irán agregando muchos más, sabiendo que con esto tienen posibilidades de estudios y laborales”.

Respecto a si estos jóvenes “ni- ni” fueron víctimas y consecuencia del asistencialismo y clientelismo, y a cómo se trabaja con ellos ahora, la Ministra señaló “sí, y estamos trabajando, es un proceso diferente, un modelo distinto entonces este modelo promueve de entrada reglas claras y los chicos las toman, las siguen y como estos hay muchos otros programas donde no hay intermediarios ni clientes y sin embargo los planes se ejecutan”.

“El 2016 fue un año exitoso respecto a eso porque se ha roto un viejo paradigma enquistado que durante años tuvo el mensaje: ‘no te ocupes de nada que hay un Estado que lo va a hacer por vos’, encima después no lo hizo. Hoy el mensaje es otro, hay un Estado presente que te acompaña a construir tu propio proyecto de vida”.

En este marco, la Ministra de Desarrollo Humano de la provincia se refirió a la entrega de certificado a jóvenes que fueron capacitados. “Este es el cierre de un proyecto que es el Centro de Reciclaje de Computadoras, pero lo importante de esto tiene que ver con reciclar la vida de los chicos a partir de una herramienta que se promueve por el tema de las computadoras, pero lo que lo ayuda a ellos a encontrar acción para desarrollar, para hacer. Hoy 27 chicos han recibido sus certificados que los habilita a trabajar no solo en el arreglo de computadoras sino también en el de celulares y electricidad del hogar”.

“Es un trabajo maravilloso que se inició hace años solo para el arreglos de computadoras y le agregaron estos componente y aprovecharon el empoderamiento de los chicos, y el rearmarse, las habilidades y competencias dan como resultado el desarrollo humano”.