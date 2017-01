Ruta del dinero K: desmienten información sobre supuesta declaración de cooperativista vinculada a Milagro Sala

Jujuy al día® – A través de un comunicado, la Secretaria de Comunicación Institucional del Ministerio Público de la Acusación hace saber que, con respecto a la investigación, que se sustancia en el expediente P-129652/16 y sus acumulados P-131113/16 y P-131072/16, en la cual se encuentra imputada la Sra. Elsa Condori, no hubo ni apersonamiento en la Fiscalía, ni una presentación espontánea, por lo tanto la imputada no está detenida. El abogado de la Sra. Condori presentó en el día de ayer (Martes 3 de Enero de 2017) una medida de eximición de prisión, que resultó improcedente pues de acuerdo a la naturaleza jurídica de la presentación espontanea de la eximición de prisión , la persona inculpada debe presentarse ante la autoridad judicial, cosa que no ocurrió. Así mismo la presentación debía haberse realizado ante el Juzgado de Control de Feria Judicial en razón de su competencia por ser la Investigación Jurisdiccional, debido a los fueros de la imputada.

El Fiscal de Investigación Penal (habilitado en feria) Dr. Aldo Hernán Lozano procedió a remitir el incidente, caratulado: ´´incidente de eximición de prisión y/o de detención domiciliaria incorporado en el expediente principal P-129652/16´´, a los fines de su sustanciación Procesal ante el Juez de Control en feria.