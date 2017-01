Para Haquim “Alberto Fernández nunca fue del Frente Renovador”

Jujuy al día® – La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala sigue generando cortocircuitos dentro del Frente Renovador. El vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, quien integra esa fuerza, dijo a Clarín: “Alberto Fernández nunca fue del Frente Renovador”.

A primera mañana, declaraciones de Haquim hicieron creer que el ex jefe de gabinete había sido expulsado del massismo. “El tema fue debidamente aclarado a nivel nacional, se ha desvinculado totalmente del Frente Renovador a Alberto Fernández. Esto me lo ha dicho de forma personal nuestro conductor Sergio Massa y lo ha expresado a través del presidente del bloque de diputados del FR en la Cámara de Diputados de la Nación y de otros dirigentes”, dijo temprano ante medios locales.

La versión fue negada por Fernández y por fuentes del Frente Renovador. Al ser consultado por este medio, desde el entorno de Haquim explicaron que se trató de un malentendido. “Él quiso decir que Fernández visitó a Sala en calidad personal, no en representación del massismo. Que se desmarcó, se desvinculó del FR, con ese gesto”, indicaron.

Sin embargo, el vice del radical Gerardo Morales, puso en duda la pertenencia del ex funcionario K dentro del massismo. “Alberto Fernández nunca fue del Frente Renovador. Yo participé desde la creación del frente, integro la mesa chica y él nunca estuvo”, afirmó y aclaró que no lo considera un “compañero de espacio”. “La posición del Frente Renovador de Sergio Massa es de respeto a la Justicia y acompañamiento del proceso”, concluyó Haquim.

La visita del ex funcionario K a Sala en el penal de Alto Comedero, durante la víspera de Fin de Año, dividió las aguas en el massismo. La nueva aliada política, Margarita Stolbizer, también había cuestionado la actitud del dirigente peronista: “Por supuesto me hace ruido la actitud de Alberto Fernández, y no desde lo humano, sino desde lo político”, declaró Stolbizer. Además, dijo que desconocía “el nivel de pertenencia” de Alberto Fernández con el Frente Renovador y que durante el año nunca lo vio participando en ninguna actividad de ese espacio político.

Fernández ya había aclarado el porqué de su visita. “Fui a Jujuy no por Milagro sino por todos nosotros. Tuve que hacerlo porque está mal detenida”, explicó Fernández durante el fin de semana, y aclaró: “Hablé con Massa mi decisión de ir a ver a Milagro Sala y no tuvo ningún tipo de problema. Yo no tengo nada que ver con la gente de Milagro Sala, pero realmente no merece lo que está viviendo”. Pero en el Frente Renovador lo aclaran una y otra vez: la visita de Fernández fue a título personal.

Así, la jefa del bloque de diputados del Massismo, Graciela Camaño, también salió a aclarar la postura del FR frente al viaje de Fernández a Jujuy y consideró que “fue una cuestión que hizo a título personal”. “Formamos parte del gobierno de Jujuy, el vicegobernador forma parte de nuestro espacio, integra la mesa de conducción federal de nuestra fuerza y tenemos una cantidad interesante de diputados provinciales e intendentes en Jujuy”, aseguró y se diferenció: “A la Justicia hay que dejarla actual, nosotros valoramos mucho el federalismo y estos supuestos delitos están siendo juzgados en la provincia que corresponde”.