Para el gobernador Morales “Milagro Sala se robó todo” y Cristina Kirchner “debería estar presa”

El gobernador de Jujuy habló de la prisión de la líder de la Tupac, a pocos días de que se cumpla un año de su detención. Además dijo que Cristina debería estar presa. Críticas a la OEA.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, afirmó hoy que Milagro Sala está presa porque “se robó todo” y sostuvo que, en su opinión, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner debería seguir sus pasos y terminar privada de la libertad por las causas de corrupción en las que se la imputa.

“Milagro Sala se robó todo, muchachos”, soltó el mandatario radical en una extensa entrevista con radio Mitre en la que criticó a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales que se expresaron en contra de la prisión preventiva de Sala y pidieron su liberación, por tener información sesgada y hacer “kirchnerismo explícito”.

“A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana, por eso nuestro pedido es que vengan a Jujuy, creemos que en mayo vendrá el Grupo de Trabajo de la ONU, y estamos gestionando que la comisión de la OEA venga lo más pronto posible”, explicó Morales que deslizó que los pronunciamientos internacionales tendrían relación a la injerencia del ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, hoy en un tribunal internacional.

Para el Gobernador, “si los organismos afirman que se viola un derecho en un país, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura” y señaló que cuando visiten la provincia tendrán todo a su disposición para investigar el caso Milagro Sala.

“El Presidente Macri conoce lo que ha ocurrido en el país y particularmente con la matriz de corrupción. Jujuy es la punta del iceberg. Acá funciona el Poder Judicial independientemente, están dadas las garantías”, dijo el gobernador radical que adelantó que apelarán el sobreseimiento de Sala en la imputación por amenazas dictado la semana pasada.

Morales agregó que “Macri conoce que acá todos los jueces provinciales que intervinieron han sido designados por gobiernos anteriores, todos son jueces independientes” y afirmó que la condena de la semana pasada es “la prueba más contundente que le da la razón a quienes dispusieron la prisión preventiva”.

“Las decisiones de la OEA se aceptan, si la CIDH resuelve una cautelar y dice que tal persona tiene que quedar libre esa resolución es jurisdiccional, guste o no guste, hay que cumplirlo”, advirtió el mandatario y luego cargó contra Luis Almagro, secretario general de la OEA. “Ha hecho kirchnerismo explícito, han dado solo opiniones, han escuchado una sola campana, terminan participando de disputas político-partidarias del FpV”.

“Si hubiera mañana una medida cautelar de la CIDH se tiene que cumplir, formamos parte de un sistema de derecho”, añadió y luego se enojó cuando compararon el caso Milagro Sala con la detención de presos políticos en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Dijo: “Milagro Sala no tiene nada que ver con Leopoldo López, Milagro Sala se robó todo muchachos, no tiene nada que ver. Acá el país ha visto cómo se llevaban bolsos con dinero a la casa de Milagro Sala, está en prisión por la causa de los 29 millones de pesos, por causa de corrupción, no está presa por el acampe”.

“Hay dos causas por la que tiene prisión preventiva: encubrimiento de un homicidio en una época en la que contaba con todo el encubrimiento del gobierno Nacional y Provincial, ella le daba órdenes al último jefe de policía; y la de los bolsos de 29 millones… los vimos todos en televisión. Tenía una máquina de contar plata en la casa”, insistió.

Gerardo Morales defendió la detención de Sala que fue producto del corte de la calle Gorriti, a la que definió como la 9 de julio de San Salvador de Jujuy, durante 52 días. “Todavía hoy es delito cortar rutas en el código penal argentino”, definió.

“Se robaron los fondos de 1835 viviendas, más 500 viviendas que quedaron sin construir, ha en esa causa ha sido imputado y llamado a declarar José López y también va a tener a De Vido involucrado”, siguió. “También es un tema que puede tocar a Cristina, que desde mi punto de vista debería estar presa”, sostuvo.

Morales defendió el accionar de la Justicia en su provincia y fue tajante al repudiar los manejos de la Tupac Amaru: “No dábamos más con violencia, con amenazas y con todo lo que se robaron, gozamos de la paz que vamos a cuidar y defender”.

“Detrás de esto está la muerte de Ariel Velazquez, militante de la Juventud Radical, por pelear una esquina para repartir folletos le pegan un tiro militantes de la Tupac, no nos vamos a apartar de que la justicia actúe independiente le guste a quien le guste”, lanzó.

Fuente: Clarín.com