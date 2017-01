Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Director de Rentas de la provincia, Daniel Alemán, se refirió a la falta de cultura tributaria que existe en la provincia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Daniel Alemán expresó “Jujuy no se ha caracterizado por tener una cultura tributaria muy buena, estamos trabajando en eso, inculcando a los chicos en las escuelas con programas, damos capacitación a emprendedores jujeños, capacitando en el norte, en el ramal, para avanzar sobre esto”.

Manifestó “esto es una convivencia de muchas cosas, no podemos llevarlo exclusivamente al contribuyente y culpar que es el que no paga. Acá tiene mucho que ver el Estado y la dependencia del Estado nacional, eso por ahí también ha generado una dependencia de gestión, entonces revertir esa situación de años es muy compleja, no la vamos a revertir de un día para el otro, ni siquiera en un año, hay que trabajar permanentemente en esta cultura tributaria”.

“Rentas lo viene haciendo y va a continuar, pero lo que sucede es que también el flagelo del comercio no formal tiene que ver con la falta de cumplimiento respecto a la gente que está en regla, entonces hay que trabajar para que esa gente cumpla. Si nosotros logramos que la gente que no paga, pague, y la gente que no está en el sistema, ingrese, creo que es una manera de generar una cultura tributaria”.

En cuanto a quiénes son los sectores que más deben sus impuestos, el Director de Rentas expuso “generalmente son los pequeños contribuyentes los que más deben, los grandes contribuyentes siempre están al día. Lo que pasa es que también tiene que ver con esta cultura, nuestro gran porcentaje de morosidad está dado en pequeños contribuyentes”.

“No solo hay que cambiar la cultura tributaria, sino una cultura del trabajo y eso lleva su tiempo. Creo que en la medida que el Estado muestre que vuelve en beneficio de la sociedad, el contribuyente va a captar eso y va a querer cumplir con sus obligaciones”.

Por último Alemán se refirió a las deudas pendientes para el próximo año, “creo que hay algo que siempre va a quedar en el tintero, que nunca se va a acabar, y la administración tributaria tiene que velar por generar eficiencia recaudatoria, que tiene que ver por ejemplo con contar con base de datos necesarias en el cruce de información para poder lograr esta situación, en eso estamos trabajando con nuestros sistemas informáticos, eso es de nunca acabar que siempre tenemos que seguir y siempre va a estar dando vueltas en lo pendiente de la Dirección Provincial de Rentas”.