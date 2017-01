Jujuy: HIV SIDA en la tercera edad

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Marina Sánchez Ábalos, médica geriatra del Programa de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, comentó algunos datos estadísticos sobre casos de personas de la tercera edad con relación al VIH SIDA. Recalcó la importancia de prevenir y educar a la sociedad y a estas personas que aún se encuentran con una vida sexual activa.

Señaló que existe un gran perjuicio en este sentido, tanto de parte del sistema de Salud como de la familia de estos abuelos, por lo que se imposibilita su accesibilidad al sistema.

A través de un trabajo de investigación con datos estadísticos previsto por la Dirección Provincial de SIDA, datos hasta el segundo semestre de 2015, Marina Sánchez Ábalos señaló en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, “encontramos que hay casos en adultos mayores, y se han notificado 74 casos de VIH SIDA en mayores de 60 años, sabiendo que existe un 13% en Jujuy de adultos mayores, y esto es particular y característico porque uno tiene el prejuicio de que la sexualidad en los adultos mayores ya no está. Se han encontrado casos y el de mayor edad tiene 83 años”.

“A partir de este prejuicio, que es el viejísmo, impide la accesibilidad al sistema, en todo sentido, tanto del adulto mayor que no se cuida porque piensa que no puede infectar y la accesibilidad al sistema de Salud porque algunos van, solicitan el análisis y le dicen que ya tiene más de 60 para qué se va a hacer el estudio. Son barreras en la accesibilidad por el perjuicio de la edad.”.

Sobre el registro de casos, la especialista señaló “en Jujuy se ha comenzado a registrar hace muchos años, pero en la población adulta mayor no se notaba. La falta de notificación puede ser por varias cosas, la más frecuente es porque no se sospecha en esta edad, o sino porque fueron notificados cuando tenían 50 años y con el paso del tiempo están en este sector de adultos mayores. Es todo un tema lo de la notificación, hasta hace unos años, quizás 10 años atrás, era hasta 50 años la notificación porque no se buscaba no porque no había”.

“En Jujuy se ha geo-diferenciado y tenemos casos no solo en capital, sino hay en Yavi, Palpalá, San Pedro, El Carmen, Ledesma. Uno por ahí pensaba en Palpalá como una zona prevalente pero en adultos mayores tenemos más en San Pedro o en Libertador. Y hay otros lugares como Susques donde no puedo decir no tenemos sino que no sabemos, entonces la idea es buscarlos, educar a la población adulta a que se haga la serología, es un análisis de sangre, voluntario, confidencial y buscar el resultado y si da positivo y tiene tratamiento”.

En cuanto las principales vías de contagio, “la sexual, hemos encontrado solo un caso de una persona de 58 años que era de drogas inyectables, solo un caso pero después todo es la parte sexual y en la orientación sexual no es solo la heterosexual, tenemos adultos mayores homosexuales, bisexuales y transexuales”.

“Encontramos adultos mayores que nos cuentan que cobran su jubilación a fin de mes y van las chicas a ofrecer sus servicios. El problema es que ellos no se cuidaban y el problema es que toda esta población estaba bastante capacitada para protegerse, lo exigen pero el adulto mayor muchas veces no quería porque no sentía lo mismo, no lo usaba, por eso es necesaria la educación para prevenir los riesgos de infectarse de algunas ETS”.

Sánchez Ábalos agregó “desde el Programa de Adultos Mayores del Ministerio de Salud se hicieron campañas y hace tres años veníamos trabajando con unos talleres de sensibilización de VIH SIDA en adultos mayores, se fue a un Centro de Jubilados, se ha enseñado a colocar preservativos, y en algunos casos fue la primera vez que tocaban un preservativo”.

“Este proyecto lo hemos presentado en otras provincias, y eso está bueno porque no hay muchos trabajos de esto, si desde lo social con los prejuicios de la sexualidad a esa edad pero no abocados desde la salud, con datos estadísticos”.

Por último la especialista concluyó diciendo que “el viejismo es un prejuicio, pensar que por ser viejo no están activos sexualmente, la familia es la principal barrera. La idea es desde la salud prevenir todo lo que se pueda en enfermedades para eso debemos promover acciones saludables, hábitos preventivos como el preservativo. La idea es tratar de desmitificar, que el adulto mayor tiene su sexualidad activa”.