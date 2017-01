“Jujuy está hoy en condiciones para que vengan a instalarse, a llevar adelante los proyectos que favorezcan la generación de empleo”

Jujuy al día® – El vicegobernador Carlos Haquim, en una entrevista con nuestro medio, se refirió a la fuerte apuesta que el gobierno planea para este 2017 en materia de producción y a las inversiones privadas que llegarán a nuestra provincia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Haquim expresó “lo fundamental en nuestra gestión es el poder asistir al pequeño y mediano productor, que es el que genera el sostenimiento por lo menos de un hogar y algunos hogares, también hay que pensar que tiene que haber una reactivación de la cuestión nacional”.

Indicó que “para que las PYMES funcionen tiene que haber un marco económico nacional que le permita desarrollarse, poner en venta sus productos o producción, y es intención nuestra favorecer todo lo que sea el sistema productivo provincial”.

“Creemos que se pone en marcha todo esto a partir de las herramientas que hoy tenemos y que es la reactivación de la obra pública a partir del financiamiento de Nación asique esperamos ansiosos la construcción de la Ruta 34, el inicio de las obras en el Aeropuerto, la generación de la construcción de viviendas en la provincia, el Plan Hábitat, los desarrollos urbanísticos que es lo que genera actividad y a partir del rubro de la construcción a los otros sectores”.

En relación a lo necesario para tener en Jujuy inversiones privadas, el vicegobernador señaló que “el haber construido lo que hasta acá venimos construyendo, la paz social, que es un concepto abarcativo de muchas otras cosas, significa el recupero de la institucionalidad, significa que ha vuelto a funcionar un Poder Judicial de forma independiente que nos da seguridad jurídica a los jujeños y a quienes vengan a nuestra provincia con intenciones de invertir, que hay un Estado provincial claro y transparente en la relación con el sector privado que le va a permitir insertarse en Jujuy sin ningún tipo de condicionamiento extraño”.

“Sobre la base de estas cosas es que Jujuy está hoy en condiciones para que vengan de cualquier parte del mundo a instalarse, a llevar adelante los proyectos que favorezcan la generación de empleo, la generación de actividad económica de los jujeños”.

JUJUY AL DÍA® consultó a Haquim sobre otras inversiones privadas para este año, que se sumarían a la planta de energía solar, la explotación de litio, y el Ingenio La Esperanza. Señaló que son “muchísimas, a partir de la explotación minera, la participación del Estado es la decisión que tenemos con el gobernador en este tipo de explotación, salir de un esquema donde solamente a la provincia le queda un concepto muy chico sobre las regalías sino el Estado provincial pasar a ser parte de las explotaciones mineras que de acá en adelante se instalen en nuestra provincia favoreciendo el desarrollo de esta actividad en un marco de protección del medioambiente, de no afectación de nuestras comunidades, de los valores de nuestra gente en cada uno de los sectores”.

“Podemos incentivar el turismo, hoy en Jujuy no está el miedo a perder el avión, a los cortes de ruta, a la situación de violencia. Hemos logrado incorporar líneas aéreas que han vuelto a la provincia, tuve el placer de poder inaugurar el primer vuelo que vincula Jujuy con Iquique de forma directa, todo se ha logrado por esta paz social a la que hacía referencia y que permite a quienes vienen a invertir o iniciar proyectos en Jujuy tener la seguridad que esos proyectos están en un contexto normativo legal como corresponde”.

Por último el vicegobernador hizo referencia a deudas pendientes que quedaron en el 2016, “nosotros tenemos que aumentar el área sembrada en nuestra provincia, pero no tiene que ser declamativo, hoy tenemos problemas de agua, no hay agua para los productores, no hay obras de infraestructura para la provincia de hace 40 años, estos son los desafíos que tenemos para avanzar en el área sembrada”.

“Tenemos que darle mucha importancia al sector forestal, en nuestra provincia nos han consumido los bosques, de 20 mil hectáreas aproximadamente de bosques aprovechables en la situación maderera de la provincia solo quedan 2 mil o 3 mil hectáreas, no se ha reforestado en los momentos que había que hacerlo y son cosas que las vamos comenzar. Estamos trabajando en ese sentido y somos absolutamente consientes que van a dar sus frutos mucho más adelante y seguramente serán los gobiernos que vengan que podrán recoger el fruto de lo que estamos haciendo hoy”.