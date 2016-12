“Milagro Sala es una delincuente y tiene una condena que es histórica”

Jujuy al día® – En conferencia de prensa, Luciano Rivas, quien fuera representante legal de Gerardo Morales en el juicio federal contra Milagro Sala, y Eduardo Vergara actual abogado de la querella, se refirieron al fallo dictado por el Tribunal Oral Federal contra la líder ultrakirchnerista, alegando que la han declarado culpable y el hecho de que haya sido sobreseída no es por su inocencia sino por el tiempo transcurrido.

Indicaron que si bien la condena es de ejecución condicional, impedirá que cualquier cese de prisión preventiva que solicite la defensa de Sala en cualquiera de sus múltiples imputaciones. Además este falló no tiene relación con el fallo contravencional que recibiera ayer, el cual servirá solo de antecedente en el fuero penal.

Luciano Rivas señaló que “estoy acá en mi carácter de abogado, no como funcionario público, y además porque he participado junto con el doctor Martín Morales en esta batalla jurídica para dar con la autoría de este hecho ilícito que era costumbre que se lleve adelante por quienes hoy están condenados. El balance que hacemos, por lo menos desde mi punto de vista como abogado penalista, es que es histórico porque cuando empezó esta batalla jurídica Milagro Sala ella misma se trataba como intocable, de que no podía ser juzgada y hoy la verdad que estoy muy satisfecho, no le tembló el pulso a los jueces y la condenaron a tres años”.

“Cabe destacar que fue sobreseída por la prescripción del delito de amenazas coactivas pero hay que destacarle algo a los jujeños, que en ningún momento el tribunal dijo que ella no es culpable. Generalmente cuando se sobresee a una persona es porque no es culpable, en este caso se la sobresee por un beneficio procesal de prescripción, por el transcurso del tiempo, entendemos que ella es culpable más allá de que el beneficio procesal la haya sobreseído”.

Agregó “ella es culpable de amenazas coactivas, en un momento ellos festejaban, pero no tienen nada que festejar, Milagro Sala es una delincuente y hoy tiene una condena que es histórica”.

“Hoy por hoy Milagro Sala está condenada, hoy se comprobó, para aquellos que siguen insistiendo, que hay un tribunal Federal, de Nación, que dice que Milagro Sala es una delincuente por un hecho ilícito que ella misma instigó y el instigador motiva a los coautores, es decir que fue determinante en este hecho ilícito, sin su participación no hubiese ocurrido, ella inició, planeó y motivó a los coautores de cometer el hecho”.

Rivas explicó “la condena en suspenso es en esta causa, Milagro Sala hoy se encuentra privada de la libertad por causas que se le siguen en nivel provincial, de público conocimiento como asociación ilícita, un delito grave, estafa al Estado por más de 60 millones de pesos, con la falta de construcción de casas, son casi 6 o 7 causas. Esta causa es de cumplimiento en suspenso, pero Milagro Sala sigue privada de la libertad”.

“Tiene influencia esta condena en el resto de las causas, porque para que opere un cese de prisión preventiva el imputado no debe tener antecedentes, lo que significa que no tiene que tener condenas y hoy Milagro Sala tiene condena, es decir, causa que se inicie causa que no tiene el beneficio de hacer su defensa en libertad, tiene que hacerlo con prisión preventiva”.

En relación a las declaraciones de la abogada defensora quien expuso que la medida no se ajusta a derecho, Rivas opinó “claro que se ajusta a Derecho, un Tribunal es el que dictó sentencia. Nuestra Constitución prevé que una persona debe ser juzgada por un Juez, por un Tribunal y debe cumplir con la ley, la que no se ajusta a derecho es Milagro Sala por eso la han condenado, porque ella creía que podía hacer lo que quiere y eso no se puede, todos tenemos que respetar la ley, el que no lo hace va a ser juzgado y condenado, eso es ajustarse a derecho”.

“La abogada dio manotazos de ahogado, ya no sabía qué hacer, no es tendencioso. Lo que fue tendencioso es lo que está buscando el kirchnerismo, lo que vino a hacer acá Moreno, otro delincuente que lo único que saben hacer es manejarse con violencia, tendencioso es la trompada que le metió a un policía este Secretario de Derechos Humanos que viene de Santa Cruz, tendencioso es venir a apretar al Tribunal, a la justicia para que esta delincuente esté libre, hoy está condenada porque es una delincuente”.

Ante la consulta sobre si la querella va a apelar, Rivas dijo “los abogados van a resolver, van a estudiar los fundamentos que se den el 3 de febrero y si es procedente jurídicamente van a apelar”.

Por su parte Eduardo Vergara explicó el concepto de “prisión en suspenso”, diciendo que “el tipo de pena implica que la señora Sala se encuentra efectivamente condenada pero que el cumplimiento de la pena queda supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos básicamente se los impuso el Tribunal, fijar domicilio, someterse a un patronato, también le van imponer que se abstenga de cierto consumo de drogas, alcohol y de esta manera si la señora Sala no lleva adelante al pie de la letra el cumplimiento de estos requisitos, el beneficio de la prisión en suspenso se revoca y pasaría a ser una condena de ejecución efectiva”.

“También se revocaría en el caso de que recayera sentencia en otro proceso, no podemos perder de vista que también se está llevando adelante una causa por la amenaza de bombas que realizó Sala a policías en Alto Comedero, por ejemplo. En el caso de recaer condena en ese delito esta condena dictada se convertiría en condena de ejecución efectiva”.

Agregó “la señora Sala no es que está completamente libre, se encuentra muy limitada su libertad y ella tiene que mantener un comportamiento ejemplar a los efectos de que no se le revoque el beneficio que se le otorgó”.