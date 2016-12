Caso Milagro Sala: Giacoppo destacó el fallo y la independencia de la justicia de Jujuy

Jujuy al día® – La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR-Cambiemos/Jujuy) destacó la importancia del fallo por el cual el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó ayer a tres años de prisión en suspenso a Milagro Sala por el delito de “daño agravado” en el marco del escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales al señalar que “es de destacar que este fallo salió de manera unánime. Más aún cuando uno de los magistrados pertenece a Justicia Legítima”.

“Con esta sentencia, en la causa más leve de las que enfrenta Milagro Sala, la justicia empieza a corroborar lo que en todo Jujuy es Vox Pópuli, que Sala se manejaba de manera violenta y autoritaria porque el gobernador Fellner y el kirchnerismo se lo permitían”, agregó Giacoppo.

La senadora recordó que, además, Milagro Sala “continúa imputada en la llamada “megacausa” que investiga más de 1.800 casas no construidas y 500 sin terminar que fueron pagadas en su totalidad, en la que se señala un faltante de 700 millones de pesos. Aquellos que cuestionan la justicia de la provincia de Jujuy será que no quieren que se investigue la corrupción que involucra no sólo a Sala, sino a De Vido, López y unos cuantos más. Intentan protegerse o proteger a alguien más. Cristina tal vez?

Queda claro que para muchos, defender a Milagro Sala es defenderse”.

Es que en esa causa también está imputado el ex gobernador Eduardo Alfredo Fellner y el ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista José López.

“Aquellos que señalan que este es un fallo político, promovido por el gobernador Morales no pueden estar más alejados de la verdad. El fallo, que además la sobresee en una de las imputaciones, fue unánime e incluye el voto de un juez de justicia legítima. La justicia en Jujuy hoy sí es independiente y trabaja en ese sentido” concluyó.

Cabe agregar que ayer Milagro Sala fue inhabilitada por tres años para ocupar cargos en asociaciones sociales, además de multada con una cifra de 3780 pesos, por el acampe realizado entre deiciembre de 2015 y enero de 2016.