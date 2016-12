Se instrumentará en las escuelas un nuevo sistema de información

Jujuy al día® – El Ministerio de Educación de la Provincia inició con la Dirección nacional de Información y Estadística Educativa el trabajo de instrumentación del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), que comenzará a funcionar a partir de 2017 y permitirá contar con mejor información para orientar las políticas del sector.

La directora nacional de Información y Estadística Educativa, Ana Copes, visitó la Provincia para dar a conocer las características del sistema, las que expuso en un encuentro con la ministra Isolda Calsina y miembros de su equipo.

“El motivo de mi visita es empezar a trabajar con los equipos jurisdiccionales previo acuerdo con la ministra, acordando el plan para la implementación del Sistema Integral de Información Digital Educativa que nos va a permitir tener nominalizados a todos los alumnos del país, de todas las escuelas, tanto estatales como privadas, urbanas y rurales”, señaló Copes.

La funcionaria destacó que el sistema posibilitará “tener datos estadísticos más ajustados, seguir la trayectoria de los alumnos, tener información en tiempo y forma que nos permita mejorar la gestión, que nos permita tener insumos para tomar mejores decisiones, para poder distribuir mejor los recursos, para poder enfocarnos mejor en las dificultades que tengan el sistema educativo para poder actuar sobre ellas”.

Copes recordó que desde hace veinte años está en funcionamiento el Relevamiento Anual de Información Estadística (RA) que “llega hasta el nivel de sección o sea hoy sabemos cuántos alumnos tenemos en cada grado, en cada año de todos los niveles en cada sección, pero no sabemos seguir la trayectoria o sea tenemos cantidades, sabemos por ejemplo que hay veinte alumnos en primer año y quizás sabemos que hay quince en quinto, pero no sabemos si son los mismos alumnos, no sabemos si esos chicos se fueron del sistema o se mudaron de provincia o se fueron a otro país o están en otra modalidad que quizás no es la secundaria común. Esto –resaltó- nos permitirá seguir la trayectoria y las características de los alumnos y además como avanzamos un paso más, también incorporamos el tema de los planes de estudio, con lo que también podremos saber en qué área se presentan las mayores dificultades”.

El nuevo sistema, además, incorpora notas de los alumnos, con lo cual –dijo- “vamos a poder detectar cuales son las aéreas de aprendizaje que generan mayores dificultades y poder actuar sobre ellas”.

Por su lado, la directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa, Vanessa Humacata, explicó que en algunas instituciones escolares el nuevo sistema ha generado un poco de temor. Sin embargo, aclaró que el SInIDE “es muy parecido a lo que venimos trabajando y reforzando durante el año 2016, lo que ha sido el sistema de Legajo Único de Alumnos, un sistema en el que hemos fortalecido este año incorporando notas y datos antropométricos, lo que ha sido exitoso de todas las instituciones que están dentro del legajo único de alumnos”.

“A esta altura del año –añadió- hemos llegado al 90 por ciento de la carga es decir con un compromiso total y absoluto de todo el interior de la provincia, todo lo que ha sido región I, II, IV y V , han sido totalmente brillantes y en este mismo proceso de seguimiento y descentralización de la carga vamos a iniciar el proceso de la implementación del SInIDE”.

Respecto a cómo se llevará a cabo la instrumentación del nuevo sistema, Humacata anunció que a nivel de instituciones educativas se dictarán capacitaciones para sectores administrativos secretariados y/o directores, para luego iniciar el proceso de carga. En el área ministerial, específicamente, “vamos a iniciar un proceso de conformación de una mesa de gestión compuesta por diversos órganos encargados de sistema de información dentro del Ministerio para que logremos articular esfuerzos y el objetivo principal que tiene SInIDE, que es tener un sistema unificado que nos dé información confiable y de calidad acerca de la trayectoria de los estudiantes de la Provincia de Jujuy”.

“SInIDE -resaltó- nos parece una herramienta fundamental y más que importante porque no solo vamos a hacer el seguimiento de las trayectorias, lo que va a ser una información de calidad educativa personalizada para los funcionarios supervisores y para los directivos, sino que también es un instrumento de gestión para la escuela porque a partir del mismo se va a generar la emisión de los títulos a posteriori, y esto depende mucho del compromiso que tengamos como ministerio, como director y como funcionarios”.

Humacata puso de relieve que “cuanto más rápido nos adaptemos al involucramiento con SInIDE, más rápido vamos a tener los frutos de este esfuerzo. Lo importante es que sepamos que es un sistema de información que tiene la posibilidad de facilitarnos y alfabetizarnos en la lectura de la información que tenemos en nuestras instituciones”, finalizó.