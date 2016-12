Salud ultima detalles del operativo sanitario para el Dakar 2017

Jujuy al día® – El Ministerio de Salud se encuentra coordinando los últimos detalles del operativo sanitario para el espectáculo deportivo automovilístico Dakar 2017, el cual llegará a Jujuy los días 4, 5 y 10 de enero del próximo año.Se está concluyendo con las estrategias logísticas y preventivas para contener la gran afluencia del público espectador.

El Ministro de Salud, Mario Fiad expresó que “Jujuy cuenta con un gran nivel de organización para este tipo de espectáculo, el éxito de la edición 2016 mostró la preparación, previsibilidad y eficacia con la que trabajamos, y este año lo vamos a repetir para que todos los jujeños puedan disfrutarlo de la mejor manera”.

Del mismo modo llamó a la comunidad a cuidar la fauna y flora autóctona así como mantener la limpieza en cada lugar,“tenemos un gran legado cultural descendiente de los pueblos originarios y si bien podemos disfrutar de este gran espectáculo, el respeto a la tierra es fundamental, es por eso que debemos protegerlos.Como gobierno existe un gran compromiso para cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, así lo entendemos y por ello le pedimos a la comunidad conciencia y responsabilidad”.

Por último, se refirió al Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) que estará encargado de la seguridad médica de los espectadores, “siempre está presente en todos los eventos que se realizan en la provincia.Esto se debe al recurso humano altamente capacitado, que tiene una gran experiencia en este tipo de evento y profesionalidad para trabajar”.

A su vez, el Titular del SAME, Pablo Jure brindó detalles sobre el operativo sanitario a desplegarse,“nosotros conformamos la parte preventiva, la coordinación de acciones con hospitales, Centros de Salud y la logística del SAME. Son 130 personas involucras, 6 puestos médicos ubicados estratégicamente en diferentes puntos, 6 ambulancias exclusivas y todo esto sin afectar la operativa diaria, es decir, no se descuida la emergencia habitual, sino que realizamos un esfuerzo importante para estar acorde a las exigencias de la competencia y la organización”, manifestó.

Asimismo se refirió a las zonas donde estarán los espectadores, puntualizando que se dividen en 6 puestos de observación.“Estamos a disposición de la organización y de los competidores si requieren alguna asistencia, tanto para el transporte áerosanitario, terrestre y quirúrgica”, enfatizó.

Explicó que los puestos estarán instalados durante los tres días de competición iniciando el día 4 de enero desde el “Vivac” en la Ciudad Cultural.“El 5 de enero a primera hora (4:30 a 5 AM) ya se habilita la salida de los competidores desde ruta N° 52, pasarán por Abra Pampa, cruzando ruta N° 9 por Cangrejillos, llegan a la Quiaca donde cruzan hacia Tupiza, Bolivia concluyendo el tramo del día”, describió.

Por último marcó que, el día 10, regresan al país desde el Salar de Uyuni (Bolivia) pasando por Santa Catalina hasta Abra Pampa y allí será el enlace a Salta.

“Esperamos una gran afluencia de público, no sólo de otras provincias sino también de otros países. Habrá un gran operativo de seguridad trabajando conjuntamente con la policía, seguridad vial y gendarmería por ello recomendamos escuchar a los que saben, en primera instancia seguir los consejos y ser cautos y precavidos para trasladarse. Luego desde una visión sanitarias el abrigo es fundamental porque hace mucho frío en las zonas de espectadores y además protegerse del sol, una alimentación adecuada, saludables y energética, sobre todo la hidratación constante”, finalizó.