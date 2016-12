Advierten sobre la salubridad de los alimentos comprados en la calle

Jujuy al día® – El subdirector de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad, León Rey Campero, hizo un llamado a la población para que tome consciencia sobre los lugares que elige para comprar sus alimentos, sobre todo para esta época festiva en que la gente busca precios que encuentran en las góndolas de vendedores ambulantes y se adquieren alimentos que no reúnen las condiciones que garantizarían la aptitud para la comercialización y consumo.

“Quiero poner sobre aviso a la población, para que sean conscientes a la hora de comprar. Todos los locales habilitados por la Municipalidad y Seguridad Alimentaria tienen, y deben tener, sus habilitaciones a la vista, si no la tienen no están garantizadas todas las aptitudes de bromatología, es un derecho del ciudadano exigir esto”, manifestó.

“Los vendedores ambulantes que venden comida en la calle, que para estas fiestas saturan las calles sobre todo en la Vieja Terminal – tenemos desde cerdos hasta pan dulce- no tienen las habilitaciones requeridas por Seguridad Alimentaria del Municipio”, advirtió.

El funcionario explicó que, especialmente en épocas de festividades, entra a la provincia una enorme cantidad de mercadería, y que se dificultan los controles; por lo tanto solicita a los vecinos que compren con responsabilidad y consciencia. “Es responsabilidad de la Municipalidad, y estamos en ello, pero también es responsabilidad del vecino garantizar la seguridad a su familia siendo consciente dónde compra”, sostuvo.

“Toda la mercadería que no tiene nuestros controles no tiene garantizada la aptitud bromatológica y se la puede decomisar. Quien compra en la calle tiene que ser consciente de que lo que está comprando no tiene las aptitudes requeridas por Seguridad Alimentaria”, subrayó, y agregó: “no por comprar barato uno terminará comprando algo que lo puede poner en riesgo”.

El funcionario manifestó también que, a partir de enero, los vendedores ambulantes ya no podrán comercializar en la zona de la Vieja Terminal, ya que se vence la prórroga del plazo que se les dio para que se reubiquen, “hemos estado notificando a los vendedores ambulantes, sobre todo en la Santiago del Estero, para que vean donde se van a instalar, porque a partir de enero ya no podrán estar”.

Rey Campero destacó que no se trata solo de reubicarlos sino que, además, desde el Municipio se está tratando de que se formalicen como comerciantes para salir de la ilegalidad, “les hemos dado charlas de manipulación de alimentos. Van a poder reunir las aptitudes necesarias para comercializar cuando se reubiquen donde se les requiera”.

“Con el intendente Jorge y el secretario de gobierno Gastón Millón, se ha mantenido con ellos durante mucho tiempo, estuvimos en tratativas con todos los vendedores de la zona”, finalizó.