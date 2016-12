Para el economista Juan Ljungberg, ganancias e inflación podrían haber sido las razones de la salida de Prat – Gay

Jujuy al día® – Luego de conocerse la decisión del Presidente Mauricio Macri, de solicitarle la renuncia al hasta ayer ministro de Economía, Alfonso Prat- Gay, nuestro medio entrevistó al reconocido economista jujeño, Juan Ljungberg, quien opinó sobre esta decisión y apuntó a la demora en el proyecto de modificación al impuestos a las ganancias y la inflación como posibles motivos de la salida del gabinete. Además se refirió acerca de la división del Ministerio y a la llegada de Luis Caputo al área de Finanzas, y la incorporación de Nicolás Dujovne en Hacienda.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Juan Ljungberg manifestó “la decisión de la permanencia de los Ministros o no, es del presidente. Si bien ha sido sorpresiva la misma por el momento y lo repentino, según mi apreciación puede haber estado causado por dos cosas: por un lado los últimos acontecimientos relacionados a ganancias, donde se le atribuye la demora que habría incurrido Prat- Gay en el envió del proyecto al Congreso, fue lo que motivó el barrullo político que se armó y que el gobierno pudo manejar satisfactoriamente, pero tuvo un par de semanas de inquietudes”.

Agregó que el otro tema “está referido a la inflación. La posición original de Prat- Gay era que los precios internos estaban con el dólar de 14 o 15 pesos hace un año, el dólar blue, y por lo tanto tenía la hipótesis que la devaluación del cambio oficial para igualarlo al cambio paralelo no iba a generar un aumento de los precios internos”.

Explicó que “creo que este fue el principal error de la apreciación porque hubo un impulso inflacionario importante que después se magnificó en el manejo de los aumentos de tarifas, que no es un error que es atribuido a Prat- Gay ni siquiera a Aranguren, pero eso ha tenido un mal manejo en general, que ha llevado a que el propio Presidente haya tenido la principal responsabilidad”.

“Esto a mi juicio le agregó 8 o 10 puntos a la inflación, anduvimos alrededor de los 40, pero si le sacamos ese 8 o 10 puntos estamos en un 30, que igualmente es superior al 25 que había planificado Prat- Gay”.

“Estas dos cosas y su no orientación hacia el manejo del gasto probablemente sea el hecho más notable que haya tenido en cuenta, ya que él no es un fiscalista, es el un hombre de finanzas, que manejó muy bien la salida del default, el arreglo con los Hold- Out, la salida del cepo, muchas cosas más, pero es el ámbito financiero donde va a quedar quien fuera su segundo, Caputo, en el Ministerio de Finanzas, pero el tema de hacienda, que tiene que ver con el gasto público, y los impuestos, no era el fuerte de Prat- Gay, y de ahí que Macri haya dividido el Ministerio y crear un Ministerio de Hacienda que va a estar a cargo de Dujovne para hacerse cargo de esta tarea”.

El economista explicó que la salida de Prat- Gay “no diría que le hace bien o mal al país, es una decisión política del Presidente de darle mayor entidad al área de Hacienda donde Prat- Gay no era el indicado por su perfil financiero, aunque la otra alternativa hubiese ido dejarlo como Ministro de Finanzas, pero por qué no lo hizo, desconozco, no sabemos eso”.

“Pero si puede verse como positivo esto de darle un mayor peso político al tema del manejo de la hacienda pública. Luego está ver como el nuevo Ministro encara este tema que es una cuestión a ver más adelante”.

En relación a la división del Ministerio de Hacienda, Juan Ljungberg sostuvo que “ponerse a discutir si es bueno tener un solo ministro o varios ministerios tiene que ver con el estilo de liderazgo de quien conduzca, en este caso el presidente. Cuando tenían un solo Ministro de Economía se escuchaban las mismas voces que hoy critican que están fragmentadas las áreas del Ministerio de Economía porque no saben quién conduce, pero en realidad la conducción en este caso tiene que ser del Jefe de Gabinete con sus dos vicejefes y el presidente mismo”.

“Lo que puede tener esta división en Hacienda y Finanzas, le puede dar, separando dos perfiles bien definido con Caputo que es un hombre financiero igual que Prat- Gay, quien va a seguir manejado todo el tema del financiamiento, ya que son gente muy capaz en esto, es darle una mayor fuerza, es el mensaje del presidente, y una decisión política a nivel de ministros, a lo que son los gastos. En ese sentido lo vería como un avance en cuanto a darle una mayor jerarquía al área de Hacienda, que la verdad que lo requiere”, concluyó.