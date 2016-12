“Los jujeños saben que con Milagro Sala detenida, Jujuy está a salvo de violencia”

Jujuy al día® – El histórico dirigente radical Próspero Nieva, actual Coordinador de Asesores Ad Honorem del Gobierno, repudió los incidentes causados la semana pasado por personajes ultrakirchneristas que intentaron ingresar a la fuerza a la última audiencia del juicio federal contra Milagro Sala y chocaron con la Policía jujeña, los cuales tildó de sucesos “antidemocráticos”.

En declaraciones exclusivas al diario JUJUY AL DÍA®, Prospero Nieva manifestó sobre estos hechos, que “después de tantos años de vigencia de la democracia, de trabajo en serio de reafirmación de lo que nos dejó el Doctor Raúl Alfonsín, reaparecen personajes como estos, un diputado que conozco y una diputada para mi desconocida que vinieron en patota, 20 personas nada más, a Jujuy, representando a La Cámpora y otras agrupaciones que tienen antecedentes poco felices, que dejaron recuerdos muy tristes en la Argentina cuando trabajaron para el kirchnerismo para desarmar el país, dividir a los argentinos, y robar”.

“Dejaron un ejemplar acá en Jujuy como Milagro Sala que es un ejemplo miserable de lo que no debe hacer un persona de bien”.

Señaló que, “como es lógico, Gerardo Morales, un hombre de la democracia, que conozco desde su formación, hizo lo que debía hacer: denunciar a Milagro Sala. Cuando está siendo sometida a proceso judicial por una Cámara Federal que no nombró el gobernador y que siguen los juicios por integración de jueces que vienen del anterior gobierno, quiere decir que no son jueces que le respondan a Morales, empiezan a juzgarla a esta mujer como corresponde”.

“Pero, ¿qué ocurrió? Esta gente viene incógnitamente a Jujuy, quieren entrar a la fuerza, si bien un legislador tiene sus fueros pero en ejercicio de sus funciones no por actos políticos, delictuales, al salón que ya estaba colmado, y lógicamente la policía, que es un órgano que debe hacer cumplir la seguridad, les dijeron la sala está colmada y no hay más lugar, pero una mujer, no sé si de apellido Cardozo, que no me consta que sea diputada, agrede a los agentes y uno de ellos está bastante golpeado”.

Nieva sostuvo “mientras el 95% de los jujeños ignoraba esta audiencia porque saben que con Milagro Sala detenida, Jujuy está a salvo de violencia, y el pueblo está viviendo en paz y tranquilidad, estas agrupaciones vienen a hacer disturbios, gritaban solas y yo vi las grabaciones por televisión local y cómo aparecían como si lo hubieran golpeado y no había ni un agente al lado, eso quisieron desparramar por el país llegando al colmo de plantear una situación de privilegio en la Cámara de Diputados”.

“Lo felicito al Diputado Negri que actuó con cierta paciencia, hidalguía, seriedad y paró cualquier cuestión y creo que hay que pararla por los tiempos, no puede ser que en democracia se vean estos actos antidemocráticos que pretenden denostarla. Que sepan que cuando cometen delitos deben aguantar las penas de la justicia, el peso de la justicia”.

Añadió que “repudio todo esto y que aprendan algunos a pensar lo que nos dejó ese gran pensador de la Revolución Francesa que fue Montesquieu que decía era necesaria la división de poderes, un poder que haga la ley, otro que la haga cumplir y otro que la aplique. El pueblo, las agrupaciones tienen que ser respetuosas de esto, de la democracia, porque es la única forma de gobierno que merecemos. Si no hay democracia no hay nada. O ¿se olvidan los tristes tiempos de dictadura? Ahí nadie te defendía”.

“A mí me causa pena, en el sentido sentimental, esta gente que no se adecua a la ley, a la justicia, al bien de los hombres. Acá en Jujuy impera la paz, la justicia y la libertad”.