Balance positivo de la Asociación Japonesa de Jujuy

Jujuy al día® – Luego de las dos últimas actividades llevadas a cabo por la Asociación Japonesa de Jujuy, sus integrantes se mostraron satisfechos por lo realizado y expectantes por lo que se proyecta para 2017.

En el marco de la Celebración denominada “Bonen Kai”, integrantes de la Asociación Japonesa de Jujuy, realizaron un positivo balance sobre el desempeño de la institución que nació en el mes de septiembre, y que tuvo a la Semana de Japón en Jujuy cómo bautismo; mientras que proyectaron un 2017 cargado de eventos destinados a la promoción y difusión de la cultura japonés y a mantener estrechos vínculos con diferentes instituciones para el bienestar de los japoneses residentes y descendientes de japoneses en Jujuy.

El Bonen Kai, fiesta que se celebra tradicionalmente para despedir el año y que cuyo significado es “fiesta para olvidar lo malo”, se llevó a cabo entre los miembros de la Comisión Directiva el pasado día 23 luego de la realización del MiniBazaa donde se expusieron y sortearon calendarios japoneses que fueron facilitados por el Centro Cultural de la Embajada de Japón en Argentina.

“Hemos realizado un programa completo de actividades que incluyeron al menos un evento por mes desde setiembre hasta diciembre y planificamos continuar con éste ritmo para el año que se inicia, donde seguramente iniciaremos con el denominado Shinnen Kai que es la fiesta para recibir el año, mientras que en febrero vamos a llevar a cabo dos eventos. Uno de ellos orientado a la Cultura J-Pop y otro más tradicional que consiste en un taller de Caligrafía Shodo a cargo del Maestro Hamano, un reconocido artista japonés.”, explicó Pedro Sato, actual Presidente de la Institución.

Los integrantes no sólo han destacado el haber cumplido con los desafíos propuestos al momento de la fundación de la Asociación, sino que planificaron al menos las actividades para el próximo año que incluirán eventos tradicionales cómo el Midori No Hi (Día Verde/de la Ecología) y el Kodomo No Hi (Día del Niño), ambos en mayo, y el Tanabata en el mes de Julio.

Pero además realizarán otras actividades vinculadas a la promoción de Japón, cómo la charla de becas a cargo de Ex Becarios del Ministerio de Educación de Japón y que se organiza con el Centro Cultural dela Embajada de Japón, así como también esperan poder realizar alguna actividad vinculada al mundo empresarial.

Además, destacaron la incorporación de la Colectividad Japonesa a las Colectividades Extranjeras de Jujuy, con quienes han participado activamente en diferentes actividades con las representaciones de las diferentes actividades que se realizaron durante el año.

Actividades realizadas en 2016 por la Asociación Japonesa de Jujuy

Septiembre: Participación en los festejos por el día del Inmigrante.

Semana de Japón en Jujuy, en forma conjunta con la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.

Octubre: Taiiku No Hi (Día del Deporte)

Noviembre: Proyección de la Película Okuribito

Entrega de Medalla a la Reina Provincial Manuela Poma por parte de Colectividades Extranjeras en Jujuy

Diciembre: Mini Baza y sorteo de calendarios japoneses en forma conjunta con el CPV Cuyaya.