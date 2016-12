Para el ministro de Hacienda de Jujuy: “la modificación del impuesto a la ganancia perjudica a los recursos de la provincia”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Carlos Sadir, ministro de Hacienda de la provincia, se refirió al proyecto aprobado de modificación en el impuesto a la ganancia y al impacto que esto tendrá en el recientemente aprobado presupuesto provincial, aunque descartó que en el corto plazo pueda haber una modificación en lo ya aprobado. Además se refirió a la recaudación tributaria en Jujuy y a los pasos para eficientizarla.

JUJUY AL DÍA® consultó a Carlos Sadir si, tras las modificaciones al impuesto a las ganancias podrían esperar modificación en el presupuesto provincial. “Decir que vamos a estudiar alguna modificación es muy prematuro porque recién se acaba de aprobar el presupuesto. Por supuesto que la modificación del impuesto a la ganancia perjudica a los recursos de la provincia, porque vamos a recibir en el orden de 500 millones de pesos menos en el año que viene, asique obviamente significa otra complicación financiera a las que ya tenemos normalmente”.

“Vamos a tener que trabajar mucho mejorando nuestros recursos propios y eficientizando los gastos porque vamos a tener esa cifra menos de coparticipación lo cual es muy importante para la provincia”.

En este sentido, el titular de Hacienda hizo referencia al tema de pago de tributos “es muy difícil de hacer, sabemos que la gente, el ciudadano, no tiene mucha cultura de pago de impuesto, al contrario, estamos muy acostumbrados a no pagar porque no hay tanta presión sobre el incumplidor, asique estamos trabajando en eso a los efectos de mejorar el cumplimiento. Por ejemplo, se ha hecho una moratoria que todavía está vigente, muy amplia, a los efectos que la gente pueda regular su situación y esos son recursos para el Estado provincial”.

“Tenemos que trabajar, sobre todo, lo que más nos preocupa y lo vemos todos los días en la calle, que hay una gran informalidad, eso significa incumplimiento de pago de tributos y a la vez pone en situación de desigualdad a los cumplidores y a los informales hay una diferencia grande”.

Sostuvo “es un gran desafío y tenemos que trabajar en eso, buscamos hacerlo conjuntamente con la AFIP para ver la manera de que los informales se pongan en la ley, se enmarquen y tributen como lo hacen los otros. Creo que eso es una cuestión de justicia e igualdad entre los contribuyentes”.

“Vamos a trabajar en eso que va a significar más recursos para la provincia y obviamente lo necesitamos, no solo por el pago de sueldos si no también lo que significan todos los gastos operativos para el funcionamiento del Estado”.