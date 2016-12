Jujuy: “los pronósticos para éste período son de lluvia de alta intensidad y concentradas”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Director de Recursos Hídricos de Jujuy, Guillermo Sadir se refirió a los trabajos que realizan en la actualidad para realizar prevención ante la llegada a plano de la época estival en Jujuy, la cual, señaló, se espera que sea de copiosas lluvias y concentradas, y sostuvo que “hace 30 años que no se hace el maquinado como corresponde y estos ríos que son sedimentarios lo que han provocado es el levantamiento de la cuota del cauce, entonces cada vez hay menos espacio para el desagüe”.

Al respecto, Guillermo Sadir explicó al diario JUJUY AL DÍA® que “el pronóstico está establecido para toda una zona regional que va a ser afectada en ese sentido, es decir Jujuy, la parte Oeste de Salta, de Tucumán, en toda ésta región el pronóstico extendido por tres meses de anterioridad va a ser un poco influenciada por eso. Ahora puntualmente donde va a caer la lluvia eso es absolutamente aleatorio”.

En este sentido el Director de Recursos Hídricos detalló los trabajos que se encuentran efectuando “en este momento estamos trabajando en toda la provincia, sobre todo en los puntos conflictivos que hemos tenido serios inconvenientes en la estación pasada. Estamos trabajando en toda la zona del Ramal, zona Centro y zona de Quebrada. En detalle estamos maquinando en toda la zona de Quebrada, toda la zona del Ramal y fundamentalmente en la zona de los Valles aquí en la parte centro”.

“En Purmamarca estamos con trabajos ya de hace dos meses de maquinado, restableciendo el canal de desagüe del Río Purmamarca y trabajando en los aportadores como el Chalala, como el Coquena y un poco más arriba en Sepultura. En Humahuaca estamos maquinando el Río Grande para la prevención de las próximas lluvias. Tilcara y Maimará estamos colocando dos máquinas para el trabajo”.

Agregó “en la zona del Ramal estamos trabajando el Río de las Piedras, Río Ledesma, Río San Lorenzo, estamos trabajando en San Francisco, en El Talar y en la zona centro en zona de Los Lapachos, Ovejería, es decir, estamos haciendo trabajado de maquinado de los cauces en toda la provincia, con la mira de que las próximas lluvias nos encuentre con desagües habilitados”.

Sobre los principales problemas que encuentran en estos lugares, Sadir dijo “el inconveniente que tenemos es que los pronósticos para éste período son de lluvia de alta intensidad y concentradas, entonces con ese motivo también hemos dispuesto la distribución no solo de la maquinaria sino de carretones establecidos en las distintas zonas de manera estratégica porque ante un eventual episodio, inmediatamente podemos tener la maquinada o la maquinación del cauce correspondiente, eso hace que estructuralmente estemos funcionando muy diferente a lo que el período de lluvia pasada”.

Además resaltó que “hay que sumar otra situación, en la zona de la Quebrada por ejemplo, hace 30 años que no se hace el maquinado como corresponde y estos ríos que son sedimentarios lo que han provocado, y lo vemos todos los jujeños, es el levantamiento de la cota del cauce, entonces cada vez hay menos espacio para el desagüe, eso es lo que estamos tratando de profundizar ahora sobre todo en esa zona”.

Indicó que en la actualidad por las lluvias “se están empezando a saturar todas las cuencas, obviamente el impacto de las cuencas superficialmente se empieza a ver en enero, sin prejuicio a eso ya hemos tenido dos episodios uno en Juella y otro en El Angosto que fueron lluvias de alta intensidad en cuencas de muy bajo desagüe por eso estamos maquinando en esa zona”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Director de Recursos Hídricos sobre la importancia de contar con maquinaria propia “hemos instalado carretones y máquinas en distintos puntos de la provincia, la respuesta es gracias obviamente al equipamiento que ha hecho la Provincia a través de la Dirección Provincial de Vialidad, que incluso nos facilitó, en calidad de préstamo. Hasta el momento estamos con 6 máquinas y va a seguir incorporándolas en el trabajo de maquinado de los ríos. Pero el trabajo en época de crecidas lo hacemos en conjunto con Vialidad, porque somos los primeros en actuar”.

“Pero no hay que perder de vista el escenario, repito hace 30 años que no se hace maquinado de las cuencas como debe ser, quiere decir que el desagüe no está optimo entonces todavía no hemos llegado a ese punto, tal es así que hemos solicitado a través de la COREBE (Comisión Regional del Río Bermejo) la implantación de estudios de cuenca que nos permitan presupuestar y proyectar obras de control de torrente en los próximos cinco años en la provincia de Jujuy”.

Mencionó además que “eso queremos hacerle llegar a la Sub Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para lograr los financiamientos. De todas maneras ya se están haciendo los llamados a concurso para establecer el Plan Ordenador Hídrico en la cuenca de Purmamarca y en la cuenca del Huasamayo”.

Por último Sadir también hizo referencia al trabajo en lo sobre la sequía en la Puna, “se trabajó en la ejecución de aguadas, eso lo hicimos en conjunto con el Ministerio de la Producción limpiando aguadas y tratando de restablecer pozos para la obtención de agua para riego y consumo. Eso también ha quedado un poco demorado, creemos que el año que viene vamos a instalar definitivamente un área que se dedique al mantenimiento y ejecución de pozos nuevos para la Puna, creo que esa es la solución para tener la zona servida con el recurso”, concluyó.