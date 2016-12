Mario Negri sobre los juicios a Milagro Sala: “hay un fuerte lobby K a nivel mundial para tapar la corrupción”

Jujuy al día® – El presidente del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, brindó una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo con los juicios que se llevan adelante en Jujuy contra Milagro Sala y denunciar las maniobras del kirchnerismo por tapar la corrupción en esa provincia y a nivel nacional.

“Se está referenciando en todo el país los hechos de ayer de Jujuy, pero desgraciadamente no han repercutido en la Cámara de la forma debida. Quiero decir que el interbloque Cambiemos, las diputadas de Jujuy y todo el mundo se solidariza con la diputada del kirchnerismo que sufrió agresiones. Pero en Jujuy sucede un juicio por agresiones a Morales, que es el gobernador, y esto tiene carácter nacional. Además, anoche se ha pedido la elevación a juicio de la mega causa de la ruta K del dinero vinculado a Jujuy”, manifestó Negri en rueda de prensa.

“En Jujuy no hay un problema de dos vecinos, el gobernador Morales y Milagro Sala. Acá hay una persona, que es Sala, que tiene problemas con la Justicia. Lo que había antes era un Estado paralelo; creo que hay un fuerte lobby en la construcción de un relato, que se está haciendo desde la Argentina para el mundo, sobre una excarcelación que ya fue otorgada por el acampe en la plaza, pero lo que se pretende es tapar la mega causa del juicio que vincula el Estado paralelo que presidía Milagro Sala con la corrupción del Estado nacional. La ironía es que el kirchnerismo pretendía hacer en Jujuy un modelo de la Argentina en pequeño: impunidad, discrecionalidad y falta de independencia de la Justicia”, explicó el jefe de la bancada oficialista.

“No tengo duda de que hay lobby, porque muchos de los que visitan organismos internacionales no se mostraron preocupados por Leopoldo López, en Venezuela. Milagro Sala no es una detenida política, es una persona a la que se le imputa la comisión de delitos que significaban montos equivalentes a la recaudación de todo el gobierno provincial”, afirmó Negri posteriormente.

“A nosotros no nos pondrán la vara sobre el respeto de los derechos humanos. El radicalismo obedecerá cualquier resolución, pero no cualquier opinión. El gobierno de Jujuy les ha pedido a las comisiones internacionales que vengan de manera urgente a la Argentina para que constaten si se violan derechos humanos en Jujuy, pero la respuesta es que recién vendrán en mayo; creo que si hay desesperación por evitar que se violen los derechos humanos no se puede esperar tanto tiempo. Están las puertas abiertas, hay Justicia independiente, pero lo que no se puede hacer es sostenerse sobre un relato que perdió acá para tratar de imponerlo mentirosamente en el mundo”, agregó Negri.

Tal como lo repitió desde su banca este mediodía, Negri le dijo a la prensa acreditada: “Nosotros no diferenciamos el color político para repudiar las agresiones. Estoy seguro que no huno una orden del gobernador Morales de reprimir. En esta Cámara no se tratan las cosas con la misma vara. Acá fue agredido en la Panamericana el diputado Nicolás Del Caño y el FpV miró para arriba del techo. Acá a la diputada Gladys González se la amenazó hace poco y miraron para arriba del techo. En cambio, nosotros repudiamos la violencia sobre cualquier ser humano”.

En otro pasaje de la conferencia de prensa, Negri negó que Sala sea una líder social. “Milagro Sala no es el resultado de liderazgo social sino de una construcción de poder. Si te ponen 142 millones por mes sin rendición de cuenta, vas a ver si no tenés liderazgo sobre la base del miedo”.

Consultado por las opiniones de organismos como la OEA o la CIDH, el diputado cordobés planteó: “La declaraciones que han existido sobre la prisión preventiva eran vinculados a los disturbios en la plaza cuando asumió Morales. Pero Milagro Sala fue excarcelada por ese tema, ella ahora está detenida por la causa de los 29 millones de pesos que desaparecieron del banco y lo vio todo el mundo por televisión y por la vinculación con el Estado nacional”, explicó.

Concluyó: “Nosotros no nos metemos en la vida de la Justicia provincial. El gobernador Morales no designó a ningún juez con el dedo. Los jueces que están hoy son los que designó el peronismo”.

De la rueda de prensa también participaron las legisladoras por Jujuy Alejandra Martínez, Gabriela Burgos y Gabriela Albornoz. Estas fueron sus opiniones.

“La Justicia Federal está haciendo su trabajo. En Jujuy existe la división de poderes y está actuando la Justicia. Ayer un grupo kirchnerista fue a entorpecer el trabajo de la Justicia. Fueron a presionar”, remarcó la diputada nacional Martínez. “Nosotros repudiamos todo tipo de violencia, pero reiteramos que lo que se quiere conseguir es impunidad para Milagro Sala y para todas las causas que tiene la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”, agregó Martínez.

Por su parte, la diputada Albornoz agregó: “Ayer fueron legisladores nacionales a Jujuy, supuestamente a apoyar a Milagro Sala, pero en realidad, más que a acompañar tuvieron una actitud de provocar a la gente, se puede ver en las imágenes no había jujeños en la calle pidiendo por Milagro Sala, quienes viajaron fueron a generar disturbios y a alterar el orden”.

Por último, Burgos planteó que los incidentes ocurridos frente a los tribunales “fueron provocados por un grupo de personas ajenas a la provincia, que fueron solamente a entorpecer el funcionamiento de la Justicia y a querer seguir manteniendo el índice de impunidad que vivimos durante años los jujeños y eso es lo que no queremos”.

“No estamos de acuerdo con los hechos de violencia sobre la diputada Mayra Mendoza”, remarcó Burgos, quien añadió al respecto: “Bien lo dijo el gobernador de la provincia, luego de las investigaciones correspondientes, se tendrán que llevar a cabo las medidas que correspondan sobre aquellos que se excedieron en el uso de la fuerza, lo que no compartimos”.