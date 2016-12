Jujuy: por las Fiestas de fin de año los comercios atenderán hasta las 17 horas los días 24 y 31

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Mario Tejerina, confirmó que los días 24 y 31 de diciembre la actividad de los comercios será hasta las 17 horas, y que además el 25 y 1° de enero no habrá actividad comercial.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, el titular del CEC, Mario Tejerina expresó que “tanto para el 24 como el 31 se ha llegado a un acuerdo en el cual se va a trabajar hasta las 17 horas en los dos días mencionados”.

“El 25 y 1°, no hay apertura de negocios bajo ninguna circunstancia. Hay que tener en cuenta que nosotros los feriados que tenemos donde no hay actividades son el 1 de mayo, el 26 de septiembre que es nuestro día, donde acordamos que se celebrará el ultimo lunes de septiembre caiga la fecha que caiga, y por supuesto estos dos días donde no hay apertura de comercio”.

Sobre el acuerdo para el acortamiento de la jornada laboral de estos días, el Secretario del CEC señaló “se había firmado un acta acuerdo en la Gerencia de Trabajo, en esto vamos a hacer una pequeña aclaración, en cierta manera yo con el Secretario General de San Pedro, Gustavo Suarez, habíamos elevado una nota al Director para pedirle realmente que se considere la posibilidad de que se cierre a las 15 horas, en vista de que se corría el rumor de que teóricamente los transportes iban a cesar a las 18 horas”.

“Lo hacíamos en cierta manera por el hecho de que tenemos muchos compañeros que se tienen que trasladar al interior de la provincia para pasar estas Fiestas, ya que no todos son del ámbito de capital, hay compañeros que son de La Quiaca o de la zona de Libertador, o de capital que trabajan en el interior y deben llegar a pasar las Fiestas con sus seres queridos”.

Tejerina comentó que “se llevó a cabo la audiencia, no hemos participado, no nos han avisado y allí se confirmó esto de las 17 horas para el cierre de lo que es los comercios”.

Además mencionó que “le pedimos a la gente que sea solidaria con los compañeros, que hagan su compra temprano para evitar acercarse a última hora para comprar, es un pedido que hacemos ya que se cierran los comercios a las 17 horas pero hasta que tengan todo listo y acomoden salen un poco más tarde, y eso hace que lleguen cansados a sus casas y prácticamente la Noche Buena la pasen durmiendo. Queremos que realmente se tenga en cuenta que ellos también tienen familia y de que lo hagan por los compañeros que están trabajando”.