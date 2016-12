Juicio oral a Milagro Sala: para la querella, 3 años de prisión “es un pedido de una pena realmente baja, encima en suspenso”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, uno de los abogados de la querella en el juicio oral contra Milagro Sala, Eduardo Vergara, representante de Gerardo Morales, afirmó que el pedido de la Fiscalía de 3 años de prisión de ejecución condicional contra la líder tupaquera por el violento escrache y agresión al ex senador y actual gobernador de Jujuy, es muy baja y que además “no se condice con las constancias de la causa”.

Además se expresó muy optimista para el fallo que se conocerá el próximo miércoles y repudió los incidentes ocurridos el miércoles antes de comenzar la última audiencia del juicio oral.

Acerca de la solicitud de la Fiscalía, Eduardo Vergara manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, “creemos que es un pedido de una pena realmente baja, tres años de prisión, encima en suspenso. No se condice con las constancias de la causa de donde surge los gravísimos daños sufridos en el Consejo de Ciencias Económicas y las amenazas que recibieron en ese entonces el Senador Morales, el Doctor Despouy, el Doctor Nieva, ya que además las amenazas tenían por finalidad evitar que un órgano del Estado lleve adelante su trabajo normal, es decir que es muy grave el hecho”.

“Por eso nosotros procedimos a formular una acusación bastante, mucho más severa, de hecho, pedimos la aplicación de la pena máxima pero la Fiscalía entenderá sus motivos y ahora depende del Tribunal”.

Respecto al pedido de la querella, de 8 años de prisión resaltando el “Concurso real” de los delitos, Vergara explicó que “es una cuestión técnica que es referente a cómo se suman las penas cuando una persona comete más de un delito. Hay dos tipos de concursos: real o ideal. El concurso real es cuando la misma persona comete más de un hecho. El concurso ideal cuando un hecho recae bajo más de un tipo legal, es decir, nosotros sostenemos que las amenazas van por un lado, y los daños por otro, son hechos diferentes e independientes, no fueron un solo accionar, un solo movimiento corporal se consumaron ambos hechos”.

“Cuál es la repercusión de eso: en caso de concurso real se suman los dos máximos de las penas por eso es que nosotros, si bien cada delito tiene un máximo de 4 años de pena, sumamos ambos máximos y solicitamos 8 años”.

En cuanto a cómo sigue este proceso, el letrado comentó “el miércoles 28 en horario a confirmar, seremos oportunamente notificados, el Tribunal nos va a ceder a las partes acusadoras el derecho a réplica en relación a los alegatos de la defensa, luego la defensa va a tener un nuevo derecho a réplica de nuestra réplica. Culminado eso se les cede la palabra a los imputados, si quieren pueden hablar, y después de eso ya estaría en condiciones de empezar a deliberar el Tribunal para proceder al dictado de una sentencia”.

Resaltó que “como querella estamos tranquilos, estamos confiados, la verdad que tenemos muy buenas expectativas. Ha quedado acreditado la existencia del hecho, la participación de los imputados y no ha podido ser eficientemente destruido ninguno de los argumentos vertidos a pesar del larguísimo y verborrágico alegato de la defensa, entendemos que hizo referencia a temas que no son trascendentales, que no hacen al objeto de estudio en el expediente y por lo tanto entendemos que se encuentra acreditado y mantenemos las mejores expectativas a la espera de una sentencia y que sea de cumplimiento efectivo”.

Acerca del planteamiento de la defensa y de militantes sobre que se trata de una pelea personal entre el gobernador Gerardo Morales y la acusada y detenida Milagro Sala, Eduardo Vergara sostuvo que “eso no tiene fundamentos como argumento defensivo, no lo vemos correcto. Uno puede discutir y pelear con cualquiera, pero eso no justifica el nivel al que uno puede ser objeto de intimidaciones, amenazas, agresiones, daños y todas las cuestiones que sufrieron no sólo Morales sino Despouy, Nieva, el Doctor Giubergia. Además la defensa omite tomar en consideración que no es una sola víctima, no es el contador Gerardo Morales, también fueron víctimas los que acabo de nombrar, los asistentes a la conferencia y además el Consejo de Ciencias Económicas”.

Para finalizar, el letrado se refirió a los incidentes provocados por militantes y legisladores ultrakirchneristas el miércoles, antes de comenzar con la tercer audiencia. “La verdad que no los presencié, tomé conocimiento a través de la prensa, pero es terrible lo que sucedió, parece una locura que justamente estamos haciendo un juicio donde pedimos ‘basta de violencia, por favor’, ‘queremos vivir en paz en esta provincia’ y viene gente de Buenos Aires a causar todo tipo de destrozos, incidentes y ejercer violencia”.

“Pude ver en un medio de prensa cómo era golpeado un efectivo de la policía que lo único que estaba haciendo era su trabajo, cumpliendo órdenes y fue golpeado brutal y salvajemente, no lo podemos entender. Evidentemente los Derechos Humanos no son de todos, no somos todos humanos para esta gente, no tenemos los mismos derechos y los mismos valores. Nosotros acá lo que pedimos es basta de violencia, queremos que se respete”.

Sostuvo que “resulta lógico y no merece que lo explique, pero si hay una valla y un oficial de policía que me dice no puede pasar, no se puede pasar. Uno debe obedecer la orden impartida por la autoridad. No puedo, por más que sea abogado, Fiscal, Juez, Secretario de Derechos Humanos, sea Presidente o pariente de Cristo, nadie puede violar las normativas, las instrucciones impartidas por la autoridad. Eso es lo que nosotros vivimos en un Estado de derecho y tenemos que respetar las normas y leyes impartidas”.