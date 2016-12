Ruta del dinero K: alrededor de 16 mil fojas que desnudan uno de los hechos de corrupción más importantes de Jujuy

Jujuy al día® – Tal como adelantara en exclusiva nuestro medio, ayer la Fiscalía de investigación N° 1, luego de ser informada por el Juzgado de Control del fin de la Investigación Penal Preparatoria, emitió el requerimiento de elevación a juicio de los más de 90 cuerpos del expediente unificado donde Milagro Sala está sindicada como la cabecilla de una asociación ilícita para defraudar al Estado jujeño.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y el Fiscal N° 1, Diego Cussel, acompañado por el Ayudante Fiscal, Julio Molina, se refirieron a la investigación y a la razón por la cual han solicitado que la causa sea elevada a juicio.

Se trata de la causa que se ha denominado “Ruta del Dinero K”, que está conformada por tres investigaciones: una donde Sala está imputada por “Asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión”; la causa conocida como “Pibes Villeros”, y una que involucra idénticos manejos pero en cooperativa de la ciudad de Palpalá, donde hay más de una veintena de imputados.

El expediente llegó a tener 98 cuerpos, alrededor de 16 mil fojas y 31 acusados, donde solo una permanece prófuga, Elsa Condori.

Al respecto, el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez expresó “La Fiscalía generó el requerimiento de elevación a juicio en la causa contra Milagro Sala y otros miembros de la Túpac Amaru, y algunos ex funcionarios de la anterior administración provincial y municipal”.

“Como ven, es una causa voluminosa, es un solo expediente que contienen tres casusa acumuladas: la causa de la ‘asociación ilícita, fraude a la administración pública’, este esquema de funcionamiento, según la hipótesis de la Fiscalía, que se repitió en tres lugares: San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro de Jujuy. También la causa ‘Pibes villeros’, que fue la extracción de 14 millones de pesos el 9 de diciembre del 2015”.

Destacó que “la idea de poner la causa en la mesa es para que la vean, ya que hay quien dice que la justicia jujeña era lenta, sin embargo deben ver el volumen que tiene, ha sido de trámite dificultoso porque los defensores desarrollaron su actividad con una serie de impugnaciones que dieron lugar a alrededor de 30 incidentes de nulidad, más las apelaciones”.

Por su parte, el Fiscal Diego Cussel sostuvo que “el Juez de Control Gastón Mercau corrió vista a esta fiscalía determinando que estaría cumplida la investigación, lo que el MPA compartió luego de un análisis de toda la prueba existente, no solo en estos cuerpos si no en todos los elementos secuestrados en los diversos allanamiento en la provincia y en Buenos Aires y se emitió un dictamen solicitando el requerimiento de elevación a juicio de 31 imputados de la presente causa, que incluye a miembros de la organización social y ex funcionarios como el contador Abregú, Gutiérrez, Tolosa, arquitecto Bustos, el maestro mayor de obra Martínez, Argañaraz, Aguirre, de la municipalidad, entre otros”.

Comentó que resulta de la investigación que “fue un plan sistemático, de permanencia en el tiempo, cuya finalidad era defraudar las arcas del Estado, hacerse de los fondos y manejarlos discrecionalmente. Todos los fondos de estas causas eran proveniente del plan Mejor Vivir II, donde Nación remitía los convenios, los fondos a la provincia, al IVUJ puntualmente, y este a los distintos municipios para que realicen los contratos de obras con las cooperativas, y se determinó que todas estas cooperativas estaban nucleadas, tanto en la Túpac Amaru como en la Red de Organizaciones Sociales de la cual era cabeza de la misma Milagro Sala”.

“Los Cooperativistas, de alrededor de 35 cooperativas, recibían los cheques, en el mismo acto eran retenidos por diversos participes de la asociación ilícita como el caso de Nieva, Balconte, Sagardia. Una vez cobrados los ponían en bolsos dentro del banco y lo trasladaban algunas veces a la casa de Milagro Sala y otras a la sede de la organización social”.

El Fiscal explicó que la declaración de Mabel Balconte “fue acto defensivo porque está imputada en la causa y no tiene valor probatorio, pero surgieron distintas líneas investigativas que se llevaron a cabo por esta Fiscalía con determinados resultados. Respecto al hotel de calle Lima de Buenos Aires, lugar señalado por Balconte como “aguantadero” de los viajes de Milagro Sala y su gente que trasladaban el dinero, señaló que se produjo un allanamiento en junio y se secuestró numerosa documentación y elementos informáticos. Allí esta asociación ilícita alquilaba 4 departamentos donde los integrantes se alojaban y hacían reuniones. Además se determinó que se pagaba anualmente, sin recibo ni contrato, algunas sumas exorbitantes”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Fiscal si se ha logrado determinar el rol de cada persona dentro de esta Asociación Ilícita y se determinó la participación de Máximo Kirchner y Andrés Larroque en este acto de corrupción. Diego Cussel expresó “cada uno de los casos está detallados en el requerimiento de elevación a juicio. El delito de asociación ilícita es un delito complejo para demostrar pero, luego de analizar las pruebas, el expediente habla por sí mismo. Está desarrollado el rol específicamente de cada uno en la asociación ilícita”.

Sobre las participaciones, indicó “no está acreditado en la causa, hay medios de pruebas, algunos pendientes, pero hasta la fecha no está comprobado”.

Para finalizar, nuevamente el titular del MPA Sergio Lello Sánchez manifestó “no son cooperativas en rigor de verdad, se utiliza la figura porque eran planes destinados a promover la autogestión de personas de escasos recursos para procurarse su propia vivienda y de paso resolver el problema de la desocupación, pero nada de esto ocurrió en realidad”.

“La conformación de cooperativas respondía a la necesidad de la percepción de los fondos y una vez que se hacían de ellos le daban un destino completamente diferente, y se ocasionó un fraude a la administración pública de alrededor de 60 millones de pesos solo del año 2015 y de un solo programa, y ese dinero, está comprobado, fue detraído de la función pública destinada a la construcción de viviendas a través de cooperativas pero con este esquema se desnaturalizó la función de una cooperativa de acuerdo a la ley que las regula”.

Mencionó “hay otra causa que investiga el destino de esos fondos, y por razones estratégicas se ha ido fragmentado la investigación”, concluyó.