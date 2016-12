Magistrada jujeña salió al cruce de Zaffaroni por sus expresiones sobre la intervención de Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la presidenta del Colegio de Magistrados de Jujuy, Norma Issa, se refirió respondió las declaraciones del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que “si hubiera Estado de Derecho correspondería intervenir a Jujuy”, al referirse a la situación de la dirigente ultrakirchnerista Milagro Sala.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Norma Issa expresó “a mí me sorprende esas manifestaciones, sobre todo que lo haya hecho un hombre de derecho quien ha sido juez y sabe perfectamente que jamás podemos opinar de una causa si no tenemos acceso al expediente. No podemos ni criticar ni aplaudir el fallo si no hemos visto las disposiciones judiciales y si no revisamos y miramos el expediente”.

“Por eso me sorprende que hable de intervención a los distintos poderes, o que no hay Estado de derecho cuando, que yo sepa, las vías recursivas son posibles”.

Agregó “según tengo entendido, por las noticias, es que se han hecho distintos recursos ante la Cámara de Apelaciones de Jujuy y ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, queda todavía la vía de la Corte Suprema. Entonces ese es el camino para el verdadero Estado de derecho, agotar las vías que la misma Constitución nos da para defender todos nuestros derechos o posiciones”.

La presidenta del Colegio de Magistrados de Jujuy, Norma Issa manifestó “estoy convencida que tenemos una justicia independiente, sino no tendría derecho a estar sentada donde estoy y menos aún representar al Colegio de Magistrado”.

“Es una justicia independiente que trabaja con toda honestidad y mucha dedicación, de modo que quien tenga algo que decir tiene que hacerlo con verdaderos fundamentos, no sólo utilizar la prensa y salir a hacer expresiones sin aportar las pruebas suficientes que demuestren la mala actividad de algunos de los jueces. Si estas existieran soy la primera que va a salir y apuntar a decir que un juez no ha cumplido con sus funciones”.