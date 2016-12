Graciela Camaño se sumó a la polémica sobre Milagro Sala: “Creo que no debe ser liberada”

Jujuy al día® – La diputada dijo que hubo “incapacidad” del Gobierno en el manejo internacional del tema. Y pidió que actúe la Justicia.

Frente a la detención de la dirigente kirchnerista Milagro Sala, la diputada nacional del Frente Renovador Graciela Camaño consideró que el “conflicto” con organismos internacionales fue generado por “la incapacidad del Gobierno” pero aclaró que “eso no quiere decir que tenga que ser liberada”.

La diputada analizó que el Gobierno argentino ha cometido “errores garrafales” en el tratamiento “internacional” de la detención de Sala y señaló al respecto que “no se puede jugar con una resolución de los organismos internacionales, que por otra parte, en materia de derechos humanos a partir de la reforma de 1994 tienen entidad constitucional”, dijo a Radio 10, que reprodujo el diario Clarín.

Camaño consideró que la “excelente defensa internacional” que recibió la dirigente de la Tupac Amaru se debe a “una enorme incapacidad por parte del Poder Ejecutivo de seguir de manera internacional una problemática”. Sin embargo, remarcó que “lo que hacen los organismos internacionales es una recomendación”.

Cuando le preguntaron directamente si Sala debía ser liberada, contestó sin vueltas: “No, creo que no. Lo que hacen los organismos internacionales es hacer una recomendación. Usted está teniendo un conflicto que proviene de la incapacidad del Gobierno, pero eso no significa que deba ser liberada, porque además hay que poner las cosas en su lugar. Si puede o no ser liberada, no lo puedo decir, como no lo puede decir nadie. Incluso los que reclaman su libertad. Porque hay una causa penal, un juez competente, o un tribunal, hay fiscales. Tenemos que dejar que la Justicia actúe”, insistió.

Sobre cómo actuó el Gobierno ante los organismos internacionales, la diputada massista indicó: “Usted no puede tener una denuncia en Naciones Unidas o en la OEA y no tener la iniciativa de presentarse, de tratar de llevar las pruebas”.

Finalmente, explicó que se trata de “un conflicto que ha generado la incapacidad del Gobierno pero eso no quiere decir que tenga que ser liberada”, evaluó, y agregó: “Tenemos que dejar que la Justicia actúe”.