“Para Alberto Rodríguez Saa, la corrupción parece no ser delito”

Jujuy al día® – Causa gran preocupación las declaraciones del Gobernador de San Luis que desea pasar Nochebuena con Milagro Sala. A veces la ambición política parece ser desmedida y una mala consejera. El afán de ser visto, traspasa los límites del respeto por una provincia que funciona en el marco de la institucionalidad plena y del respeto por la Constitución y los derechos humanos.

Pero tampoco se puede esperar que respete las normas, quien está pretendiendo la independencia de su provincia en un claro desprecio por la República, que San Luis integra.

Las causas judiciales que involucran a Milagro Sala son graves y graves son los daños que ha ocasionado a los jujeños y a la provincia. O quizás en la nueva San Luis, en la que sueña con la independencia, la corrupción no sea delito.

Creemos en la Justicia y en las instituciones y por eso el Poder Judicial actúa con independencia de toda influencia ajena, incluida la que por diferentes intereses inexplicables (en el mejor de los casos) se afana por lograr la liberación de una persona procesada por delitos graves. Este objetivo, se advierte como el aferrarse con desesperación a un tiempo en el que la corrupción y la falta de ética pública, se naturalizaron en nuestro país.

Estamos recuperando los valores de verdad y justicia, de honestidad y de trabajo. En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales ha recuperado la paz. Sería bueno, Sr. Alberto Rodríguez Saa, que también quisiera pasar Navidad abrazando a quienes se quedaron sin techo o fueron víctimas de amenazas e intimidaciones, a quienes fueron víctimas de agresiones físicas, a quienes fueron cautivos de un sistema perverso que se aprovechaba de la necesidad de los jujeños. Pero claro, en ese caso, la noticia no tendrá tanto impacto. No habría ni cámaras ni diarios, ni fotos, porque esos verdaderos desposeídos fueron condenados mucho antes, pero no tuvieron quien los defienda.

Por Mario Fiad

Presidente del Comité Provincia de la UCR