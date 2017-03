El Ministerio de Trabajo y Empleo tiene nuevo domicilio ALLÍ ESTARÁ ALOJADA LA BASE DE DATOS DE TODAS LAS COOPERATIVAS

Jujuy al día® – El Ministro de Trabajo y Empleo de la provincia, Jorge Cabana Fusz, comunicó que en los próximos días dicha cartera y todas sus áreas funcionarán en Avenida Almirante Brown Nº 2.470 de San Salvador de Jujuy. En dicho lugar se proporcionarán todos los datos del relevamiento general de las cooperativas del territorio provincial. Además, dijo que se busca realizar paritarias y aplicar el convenio colectivo de trabajo para los empleados públicos.

En cuanto a la nueva dirección donde funcionará el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia, señaló que “conseguimos una ubicación al sur de la ciudad, donde están los corralones. Es en la Avenida Alte. Brown Nº 2470. En este espacio, estarán todas las áreas como la Secretaria de Trabajo y Relaciones Laborales, la Secretaria de Empleo y la Secretaría de Trabajo Público”.

Asimismo, sostuvo que dicha unificación de varias reparticiones dependientes del Ministerio permite activar las gestiones solicitadas por el ciudadano y otros sectores, debido a que “teníamos complicaciones en cuanto a la realización de los trámites y ahora tendremos todo más ágil en un mismo edificio, con más ganas de hacer las cosas porque nuestro ministerio impulsará y logrará que el trabajo sea como tiene que ser, donde busquemos la inserción de los planes laborales al trabajo formal, que es el principal objetivo de gobierno, así como darle fuerza al sector privado donde se encuentra el trabajo genuino”, dijo Cabana Fusz.

Sobre el funcionamiento en las nuevas oficinas en la Avenida Alte. Brown señalóque “a partir del jueves 28 ya estaremos en este nuevo lugar y es fundamental que la gente se llegue y nos comunique sus inquietudes en los horarios de atención de 7:15 a 13 horas, de lunes a viernes”.

Además, el Ministro indicó que “está saliendo un decreto dispuesto por el Gobernador, donde seremos el único organismo que tendrá la base de datos y el registro único de todas las cooperativas. Así que la información se proporcionará desde este Ministerio a las demás reparticiones”.

En cuanto a su reciente visita a la ciudad de San Pedro, el funcionario acotó que “hemos tenido contacto con empresas vitícolas que quieren invertir aquí y estamos dialogando con el Intendente Julio Bravo. Por otro lado, está el tema de la Agencia Territorial del Ministerio que trabajará en conjunto con la Gerencia de Empleo. Recorremos todas las ciudades para abocarnos a este tema”.

Por último, el Ministro Cabana Fusz acotó que otro asunto que tratará será la cuestión paritaria y salarial de los empleados públicos. “Ya no podemos seguir bajo el esquema de tiempos atrás que contemplaba un solo salario para toda la administración pública. Hay diferencias con técnicos, profesionales y hay que tomar decisiones de dividir. Entendemos que tiene existir un solo convenio colectivo provincial, por ejemplo para el sector de los médicos y enfermeras. Por otro lado para la educación, donde las clases deben comenzar sin ningún problema y ver el parámetro de las paritarias que será la base. Luego, atender el tema de los municipios, donde hay tipología distinta y se busca poder juntar todos esos adicionales no remunerativos y no bonificables que hacen a una escala salarial muy amplia y que no le sirve sobre todo al que se jubila. Es decir, tenemos la obligación de charlar con los distintos sectores y progresar en cuanto al salario del empleado público”, cerró.